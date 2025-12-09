Las repercusiones del mercado mixto en Estados Unidos: “Tenemos gran parte de los activos en terreno negativo por el ajuste”

El analista de Rava Bursátil, Leonel Buccolo, en diálogo con Canal E, evaluó el impacto de la licitación del bono 2029, la dinámica de los bonos soberanos y el limitado menú de instrumentos financieros disponibles para los inversores.

Leonel Buccolo explicó que la rueda comenzó condicionada por las bajas del exterior: “Hoy estamos teniendo un mercado mixto en Estados Unidos y con algunos papeles incluso a la suba, pero en mercado local en pesos tenemos a gran parte de los activos en terreno negativo justamente por el ajuste, la baja que tuvimos ayer en Estados Unidos de los ADR argentinos”.

El detrás del nuevo bono que emitirá el Gobierno

Sobre la licitación del nuevo bono que el Gobierno espera utilizar para cubrir vencimientos inmediatos, planteó: “En principio se esperaba un poco más, pero bueno, más que nada es para cubrir los vencimientos que tenemos en los pagos del 2029 y el 2030 de amortización e intereses”.

Buccolo señaló que, si bien el monto quedó corto, “también se está evaluando la posibilidad de un repo con bancos internacionales”, algo que permitiría completar las necesidades de financiamiento de enero.

Respecto a las dudas que genera la posibilidad de un repo después de que antes no prosperara, aclaró: “Un repo claramente te exige garantías, así que tranquilamente se pueden entregar los mismos bonos que tenemos soberanos en garantías, se puede entregar oro también como colateral”.

Argentina todavía no accedió a los mercados internacionales

El entrevistado advirtió que la estrategia genera ruido: “Salimos a los mercados, no es una salida a mercados internacionales porque es una emisión de un bono ley local. Es solamente con emisión argentina, así que no es que estamos cubriendo los mercados internacionales”.

Según desarrolló, los bonos se encuentran estables, pero con rendimientos que empiezan a lucir menos atractivos: “Las TIR las estamos teniendo en promedio un 10% de TIR arrimando el dígito, la ley 29 ley local incluso está con una TIR del 9,8%, la ley extranjera en la zona de 8”.