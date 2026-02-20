El economista, Luis Secco, evaluó en Canal E, en medio del debate por la reforma laboral y los desafíos macroeconómicos de 2026, el escenario actual y advirtió que, si bien el proyecto tiene aspectos positivos, su tratamiento político podría afectar la confianza.

“Yo creo que no es un mal proyecto, es un buen proyecto”, afirmó Luis Secco. Sin embargo, marcó una diferencia: “Lo que no me gusta es su génesis, yo creo que ha sido muy desprolijo el tratamiento, poco debatido”.

Falta de consistencia en el debate de la reforma laboral

Asimismo, sostuvo que el proceso legislativo fue problemático: “Estas son leyes que son muy importantes y necesitan, a mi juicio, otro tipo de debate previo”. Sobre la misma línea, remarcó: “Yo creo que lamentablemente a mí me huele un poco a paso en falso esta reforma”.

Secco advirtió que algunos artículos podrían terminar en tribunales: “Yo creo que hay muchos capítulos que van a ser judicializables”. Eso, explicó, puede limitar su impacto real: “Uno dice, bueno, tengo una reforma laboral y después uno mira en la práctica cuánto se aplica y se termina aplicando poco”.

Más allá del contenido técnico, puso el foco en la confianza: “Me da la sensación de que tal como se aprobó no genera ese cambio de expectativas y ese es un problema”. En ese sentido, describió el clima empresarial actual: “Vos hablás con los empresarios y demás y te dicen, bueno tenemos que ver, vamos a esperar”.

Dudas sobre el plan económico del Gobierno

Sobre el escenario macroeconómico, el entrevistado reconoció dificultades para quebrar el piso inflacionario: “Evidentemente tiene condiciones macroeconómicas que hacen que sea más difícil perforar el umbral ese del 2% hacia abajo”. Además, cuestionó la dinámica del programa oficial: “Esa estabilización en fases yo creo que está en la raíz de todo”.

A su vez, planteó que el esquema extendido genera incertidumbre: “No es bueno seguir estirando las fases”. En este sentido, marcó una contradicción central: “Imagínate que estamos en el tercer año de un gobierno liberal como el de Milei que ha hecho un montón de cosas muy positivas y sin embargo todavía tenemos cepo”.