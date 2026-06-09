Marcelo Rodríguez: “Se abre la puerta para que todos los contribuyentes presenten la declaración jurada simplificada”

El Gobierno avanzó con un anteproyecto para modificar el régimen de inocencia fiscal, incorporando cambios que amplían el universo de contribuyentes alcanzados y simplifican la presentación de declaraciones juradas. Para el tributarista Marcelo Rodríguez, las modificaciones representan un avance importante tanto en términos de simplificación administrativa como de seguridad jurídica.

Según explicó el especialista, “se abre la puerta para que todos los contribuyentes, sin ningún tipo de distingo, puedan presentar para el período fiscal 2025 la declaración jurada simplificada”. Además, destacó que se eliminan los límites de ingresos y patrimonio que originalmente restringían el acceso al régimen, permitiendo que un número mucho mayor de contribuyentes pueda adherir.

Rodríguez aclaró que los grandes contribuyentes nacionales quedarían excluidos de algunos beneficios específicos, como el denominado “tapón fiscal”, aunque también podrían utilizar el esquema simplificado si el proyecto es finalmente aprobado por el Congreso.

Más beneficios y mayor protección para los contribuyentes

Uno de los aspectos que el especialista calificó como más relevantes es la incorporación de un piso mínimo para que ARCA pueda cuestionar una declaración jurada. En ese sentido, explicó que si la diferencia detectada no supera los cinco millones de pesos, aun cuando exceda determinados porcentajes, el organismo no podrá avanzar con observaciones.

Además, resaltó una nueva garantía para quienes adhieran al régimen. “El contribuyente va a tener siempre quince días para ajustar la declaración jurada, pagar lo que el Fisco le propone y no perder el beneficio del tapón fiscal”, señaló.

Para Rodríguez, estas modificaciones reflejan buena parte de los planteos realizados por especialistas tributarios durante los últimos meses. “Esto realmente es muy auspicioso”, sostuvo, al considerar que los cambios mejoran la operatividad del sistema y generan mayor previsibilidad.

El objetivo de atraer fondos y brindar seguridad jurídica

Consultado sobre el posible impacto económico de la iniciativa, Rodríguez consideró que el proyecto busca incentivar la incorporación al circuito formal de fondos que hoy permanecen fuera del sistema. “Va a generar, en primer lugar, que los argentinos puedan esterilizar los llamados dólares del colchón”, afirmó. Según explicó, el objetivo central es que esos recursos sean volcados a la economía y contribuyan a dinamizar la actividad.

Asimismo, destacó que el texto aclara situaciones que anteriormente dependían de interpretaciones administrativas. “Los especialistas pedíamos esto, que los aspectos controvertidos salieran de una ley y no de una interpretación que haga el funcionario de turno”, remarcó.

Finalmente, el tributarista consideró que el proyecto representa un paso positivo para dotar de mayor certidumbre al sistema tributario. “Los pasos se van cumpliendo”, concluyó, aunque advirtió que aún resta el debate legislativo, la sanción definitiva y la posterior reglamentación para que las modificaciones entren plenamente en vigencia.