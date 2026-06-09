Mariel Lang sobre la caída de Bitcoin: "Estamos teniendo una especie de reseteo, no un colapso"

La fuerte corrección que sufrió el bitcoin tras alcanzar máximos históricos superiores a los 100.000 dólares generó interrogantes entre inversores y analistas. Sin embargo, para la analista financiera, Mariel Lang, el actual retroceso presenta características diferentes a las grandes caídas registradas en ciclos anteriores.

La especialista explicó que el principal dato distintivo es que el movimiento bajista no fue impulsado por posiciones altamente apalancadas. "Lo que sí es muy interesante de esta caída específicamente es que no ha sido por exceso de apalancamiento", destacó.

Según detalló, los indicadores de mercado muestran que la actividad especulativa en derivados era reducida durante los últimos meses. En ese sentido, remarcó que la baja estuvo vinculada a ventas reales y a una salida significativa de capital institucional.

"Salieron más de 2.000 millones de dólares de los fondos cotizados de los ETFs de bitcoin en cuestión de una sola semana", afirmó, al explicar que los grandes inversores están buscando nuevos posicionamientos en otros activos.

La salida institucional y las chances de recuperación

Para Lang, el hecho de que la corrección haya sido provocada por flujos institucionales también abre la puerta a una eventual recuperación. "Lo bueno de que haya sido una salida institucional es que lo que lo vuelve a empujar a un máximo no es un fomo retail, es decir, no son compras minoristas, sino una reentrada", sostuvo.

Además, señaló que bitcoin comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más independiente respecto de los principales índices bursátiles de Estados Unidos. "Bitcoin está completamente desacoplado de la bolsa", aseguró, al destacar que la correlación con las acciones estadounidenses cayó significativamente durante el último año.

La analista también observó una fuerte rotación de capitales dentro del mercado financiero global, donde parte de los fondos abandonaron posiciones tecnológicas y activos de riesgo para buscar oportunidades en otros sectores.

Liquidez, inflación y el futuro del mercado cripto

Otro de los factores clave mencionados por Lang es la liquidez internacional. Según explicó, el comportamiento de bitcoin depende cada vez más de la disponibilidad de capital en los mercados. "Bitcoin está siendo un activo dependiente de la liquidez", afirmó. Desde su perspectiva, la caída actual no debe interpretarse como un derrumbe estructural, sino como una corrección dentro de un contexto financiero más amplio.

De hecho, la especialista consideró que el mercado atraviesa una etapa de reacomodamiento. "Estamos teniendo una especie de reseteo, no un colapso", enfatizó.

Por último, indicó que el escenario podría cambiar durante los próximos meses, especialmente una vez que se disipen las incertidumbres vinculadas a los datos de inflación y a los movimientos de los grandes fondos de inversión. "El panorama en el siguiente trimestre puede ser completamente distinto", concluyó.