Más allá de la recuperación interanual durante abril, “la recuperación del consumo no está consolidada”

Matías Bolis Wilson, jefe del Departamento de Economía de la Cámara Argentina de Comercio, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el comportamiento reciente del consumo en los hogares argentinos y los desafíos del modelo económico actual.

"Nosotros medimos mensualmente cómo va el consumo de las familias y nos dio en abril un 4,5% de crecimiento interanual", explicó Matías Bolis Wilson. Luego, agregó que, "los tres primeros meses, o sea, hasta marzo, la variación contra el mes anterior estaba dando negativa y en abril dio positivo, casi 1%".

Todavía la recuperación del consumo no está consolidada

En este sentido, interpretó estos datos como una señal de recuperación: “Está pasando un poco lo que esperábamos, que empezó a finales del año pasado, que es un poco la recuperación del consumo”. Sin embargo, aclaró que, “la recuperación del consumo no está consolidada”, aunque los cuatro primeros meses del año muestran que "estás un poquito por encima de 2019 y por encima de 2024 claramente".

Al comparar con años anteriores, Wilson señaló: “Contra 2018 nosotros creemos que a final de año vas a quedar más o menos en el mismo nivel”. También destacó una tendencia de largo plazo: “La evolución de la economía desde 2011 no crece en términos netos, Argentina necesita recuperar el sendero de crecimiento”.

El consumo tendría que acomodarse al crecimiento de la economía

Sobre el crecimiento proyectado, sostuvo: “Si se estima un crecimiento de alrededor del 5% para toda la actividad para este año, obviamente que el consumo tiene que acompañar eso”. Sin embargo, advirtió que, “la filosofía del modelo económico que está poniendo este Gobierno no es que haya consumo inmediato, debería ser la inversión primero”.

En cuanto a los desafíos, el entrevistado afirmó: “Este año es volátil porque es un año electoral y creo que se definen muchas cuestiones políticas a futuro”. A su vez, consideró que, “los sectores que van a empezar a traccionar en el comienzo de esta recuperación creo que van a ser energía y minería”. Aun así, valoró que,“un 4,5 o 5% de recuperación económica no es un número para nada desechable”.

Sobre el rol del consumo frente a la inversión, comentó: “Me parece que el driver principal debería ser la inversión y no el consumo”. Sobre la misma línea, añadió que, “Argentina no crece desde el 2011 en términos agregados, el PIB per cápita estuvo cayendo, eso básicamente impacta en los números sociales, empleos, desempleo, pobreza, indigencia”.