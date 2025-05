El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, habló con Canal E y se refirió al actual escenario económico centrado en la escasez de divisas, la emisión del bono Bonte 2030, la política cambiaria y la estrategia del Gobierno de captar los "dólares del colchón".

Miguel Ponce recordó que, “después del blanqueo anterior, que hay que reconocerlo, fue exitoso el año pasado, vino lo del Fondo Monetario, la cosecha, el BID, el Banco Mundial, la CAF, el REPO armado con los bancos y ahora el Bonte 2030”. Aun así, advirtió: “Pese a estas espaldas, parece que no alcanza y hay que salir a hacer esto del pedido de los dólares del colchón y, por otro lado, el Bonte 2030”.

Las implicancias del bono "Bonte 2030"

Sobre ese nuevo bono, señaló: “Tiene esto que se denomina put electoral”. Luego, explicó que, aunque el bono vence en 2030, “hay una ventanita para que se escapen en el 2027 si tienen miedo al resultado electoral”. Según desarrolló, este mecanismo “marca la desesperación porque a como dé lugar vengan dólares de afuera” y a la vez “es una muestra de debilidad”.

Ponce criticó que se dé una señal contradictoria: “Estás diciendo creo que me va a ir mal en las elecciones del 2027 o, si no me va a ir mal, me puede ir mal”. A su vez, consideró que esto no ayuda al mercado: “Al gran mercado, al que tiene que venir a inversiones, al que tiene que venir al litio, al que tiene que venir a aprovechar el RIGI, le estás metiendo un signo de incertidumbre”.

El objetivo del Gobierno es llegar a octubre con una inflación del 1%

Asimismo, destacó que, “toda medida que se está tomando se hace con el objetivo de llegar a octubre con una inflación que empiece con el 1”. En este sentido, denunció una fuerte intervención del Gobierno: “Se están quemando todos los manuales libertarios interviniendo en el mercado cambiario, laboral y de consumo”. Y detalló: “En el mercado cambiario, está interviniendo en los dólares a futuro. En el mercado laboral, poniendo techo a las paritarias. Y en el consumo, amenazando con abrir importaciones si se escapan los precios”.

El especialista en comercio exterior también cuestionó el relato oficial sobre las reservas: “Los únicos dólares genuinos son los que provienen del saldo positivo de la balanza comercial. Todo lo demás es ingeniería financiera”. Sobre la misma línea, resaltó que, “este año tenemos la certeza no solo que no lo vamos a tener, sino que vamos a estar en déficit”.

Por otro lado, destacó que, “estamos caros. El mes pasado nuestras exportaciones crecieron 2% pero las importaciones crecieron 40%”. Además, sostuvo que, “cada punto de crecimiento implica tres puntos de crecimiento de las importaciones”. Sobre el tipo de cambio, dijo: “Estamos caros en dólares como estamos en este momento por el retraso cambiario”.