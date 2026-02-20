“No hay evidencia empírica concluyente de que una reforma laboral reduzca la informalidad”, aseveró una economista

La economista, Natalia Motyl, en comunicación con Canal E, analizó el impacto de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, el respaldo del Fondo Monetario Internacional y los desafíos macroeconómicos que enfrenta Argentina en materia de empleo, inflación y acumulación de reservas.

Natalia Motyl cuestionó el argumento central del Gobierno y del FMI sobre la generación de empleo. Según explicó, la evidencia académica no respalda esa afirmación: “No hay evidencia empírica concluyente que ya de per se una reforma laboral, o una desregulación en el mercado laboral, incremente el empleo, y aún así, también, que reduzca la informalidad”.

De qué depende la generación de empleo

En ese sentido, señaló que el efecto real de la reforma dependerá de variables estructurales que hoy juegan en contra. “Fundamentalmente va a depender del nivel de actividad e inclusive de la presión fiscal que están actualmente afrontando las empresas en la Argentina”, planteó.

Además, Motyl advirtió que la nueva normativa puede incentivar procesos de achicamiento empresarial: “Hay que tener cuidado porque si uno lleva adelante una reforma de esta magnitud, le está abriendo la puerta a la posibilidad de las empresas de avanzar hacia una reestructuración en el cual se hagan más chicas”.

Preocupación por el crecimiento de la informalidad

Asimismo, alertó que el nuevo esquema puede profundizar problemas ya existentes en el mercado laboral argentino. “Ojo que esto no significa que va a haber más puestos de trabajo, por ahí puede suceder un escenario probable que haya, inclusive una mayor informalidad”, sostuvo.

Sobre la misma línea, la entrevistada agregó una advertencia directa sobre el impacto social: “Eso puede llegar a tener un impacto negativo, como están mencionando varios sectores hace tiempo, en lo que es el salario real de los trabajadores argentinos”.

A su vez, explicó que el orden de las reformas es clave y que el Gobierno avanzó de manera contraproducente. “No es lo mismo llevar adelante primero una reforma laboral y después una reforma tributaria, que primero una reforma tributaria y después una laboral”, comentó.