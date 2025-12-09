Pablo Ferrari: “Bajan las retenciones para juntar monedita por monedita en dólares”

En diálogo con Canal E, el economista Pablo Ferrari analizó el impacto de la reciente baja de retenciones anunciada por el Gobierno y explicó que, si bien la medida alivia marginalmente al sector agroexportador, su objetivo principal es fiscal y cambiario.

Ferrari destacó que, en este contexto, la baja no responde a una necesidad sectorial, sino a la urgencia del Gobierno: “bajan por la necesidad de seguir juntando monedita por monedita en dólares”, afirmó. Recordó además que el país mantiene alrededor de 15.000 millones de dólares de reservas negativas, motivo por el cual cada ingreso de divisas resulta determinante.

Retenciones, dólares y presión cambiaria

El economista explicó que, desde la perspectiva del agro, incluso una baja moderada tiene impacto porque mejora el tipo de cambio efectivo: “al bajar de 26 a 24, obtenés más peso por dólar; es como un tipo de cambio más alto”, precisó. Esto, dijo, funciona como un mecanismo indirecto para mejorar la rentabilidad del sector sin modificar formalmente el tipo de cambio oficial.

Ferrari añadió que el Gobierno intenta equilibrar distintas vías de acceso a divisas: emisión de bonos, intentos fallidos de financiamiento externo y presión creciente de fondos internacionales que reclaman un dólar más alto. En ese sentido, sostuvo que “hay que ver hasta cuándo este tipo de cambio es sustentable”, en referencia al valor actual, que considera tensionado ante la inflación aún elevada.

Sobre la relación entre CEPO y retenciones, remarcó que persisten fuertes restricciones para empresas: “el CEPO no está presente para personas físicas, pero sí para personas jurídicas”, lo que dificulta giros y utilidades. Esta traba estructural, según Ferrari, limita cualquier intento de liberalización más profunda porque “el flujo de dólares no da para todo lo que se está proponiendo”, un punto que calificó como “determinación objetiva”.

Impacto fiscal, ciclo agrícola y reformas en carpeta

Consultado sobre los 600 millones de dólares que regresarían al campo por la baja de retenciones, Ferrari fue cauto: “no creo que sea mucho, es un poco rasgar la olla porque no son tiempos de liquidación”, advirtió. Explicó que la discusión relevante se dará recién en marzo, cuando se inicia un nuevo ciclo de cosecha y coinciden vencimientos importantes para el Gobierno.

Ferrari también vinculó el tema cambiario con la dinámica inflacionaria. Señaló que, con una inflación del 2% mensual y un tipo de cambio cercano a los $1.500, se observa un deterioro del tipo de cambio real. Para él, este desfasaje “el año que viene se va a corregir de alguna manera”, impulsado por los propios sectores que sostienen al Gobierno.

Respecto a las reformas tributarias que el Ejecutivo enviará al Congreso, advirtió riesgos fiscales: “si bajamos los aportes patronales, potenciamos el problema del sistema previsional”, sostuvo, anticipando que cualquier modificación deberá evaluar su impacto en la recaudación y la sustentabilidad de largo plazo.

