Para un especialista, “el primer semestre del 2026 vamos a tener un tipo de cambio estable”

El titular de REF Capital, Rodrigo Fregenal, conversó con Canal E y se refirió al último dato de inflación registrado en noviembre, analizó el escenario y detalló cuáles son hoy las mejores opciones de inversión en pesos y en dólares.

“Siempre nuestra recomendación es por ahí tener una cartera diversificada”, afirmó Rodrigo Fregenal. En relación con los instrumentos en pesos, sostuvo que, “teniendo en cuenta la curva de la LECAP en pesos, vemos buenos rendimientos en vencimientos este mes de mayo”.

Cuándo podría darse una estabilización del dólar

Asimismo, explicó que esa estrategia se apoya en un contexto de mayor ingreso de divisas: “Siempre el primer semestre del año es donde más ingresan dólares, así que creemos que la primera mitad del año va a estar más estable en lo que se refiere a algún tipo de cambio”.

Sobre la dinámica inflacionaria, Fregenal señaló que, “si bien estamos estos últimos meses, la tasa de inflación subió unos puntitos, pero creemos que le va a costar también perforar ese 2% mensual”. Según desarrolló, existen factores estacionales que presionan sobre los precios: “Vienen por ahí meses de incrementos, que estacionalmente, en lo que es inicio escolar, hay todavía cuestiones que hacen que la inflación le cueste perforar ese piso del 2%”.

Las inversiones más convenientes

En ese marco, destacó el atractivo de los bonos ajustados por inflación: “Vemos atractivos todavía este instrumento CER, tirando más a 2027”. Además, remarcó oportunidades en instrumentos de tasa fija: “En la bond cap de junio también están cercanas al 30%, teniendo en cuenta también que la tasa va a seguir bajando”.

Con respecto a la evolución del tipo de cambio y la posibilidad de que continúe el carry trade, el entrevistado se mostró confiado en el corto plazo: “Me parece que apuntando a la primera mitad del año sí”. Y agregó: “Creo que el primer semestre del 2026 vamos a tener un tipo de cambio estable”.