Patricio De La Barra: “El escándalo de Daniel Vorcaro es lo que está provocando la mayor atención por parte del aspecto político brasileño”

A menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales de Brasil, los escándalos vinculados al Banco Máster y al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) se convirtieron en el centro de la agenda política. El periodista brasileño, Patricio De La Barra, en diálogo con Canal E, afirmó que ambos casos podrían influir directamente en la campaña electoral y afectar a los principales candidatos.

“El escándalo, uno de los mayores que han ocurrido en los últimos años con el Banco Máster y con el ex presidente del Banco Master, Daniel Vorcaro, quien está propenso a asumir una delación premiada, es lo que está provocando en estos momentos la mayor atención por parte del aspecto político brasileño de cara a las elecciones que se realizan el día 4 de octubre”, afirmó Patricio De La Barra.

Qué se espera del escándalo de Daniel Vorcaro

Asimismo, sostuvo que la expectativa está puesta en la información que podría aportar Vorcaro ante la Justicia. “Lo que se aguarda y lo que se espera es esta declaración premiada, que está siendo muy maquillada según la oposición y según la situación, no aporta mayores datos”, señaló.

Según De La Barra, la oposición busca avanzar con una investigación pública sobre las presuntas vinculaciones entre el empresario y distintos sectores del poder político y judicial: “La oposición encabezada por Flavio Bolsonaro está pidiendo y ya él firmó el pedido de una CPI, una comisión parlamentaria de inquérito, para que se aclare delante de toda la población lo que realmente ocurrió con las ayudas que prestaba Daniel Vorcaro a diversos políticos y también a miembros de la Corte de Apelación, de la Corte Máxima del Supremo Tribunal Federal”.

Entre los nombres mencionados aparecen integrantes del máximo tribunal brasileño. Sobre la misma línea, afirmó que, “Alexandre Moraes, que es en este momento el hombre fuerte ahí del país, Toffoli, Díaz Toffoli, que fue colocado por Lula Silva y también Gilmar Méndez” estarían entre los involucrados mencionados en las denuncias.

Además, el entrevistado indicó que, “esto lógicamente que siembra un temón muy fuerte tanto en el Parlamento como en la Corte de Apelaciones y también en el gobierno de Lula da Silva”.