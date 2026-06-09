Inflación: por qué los economistas no esperan un índice inferior al 2%

Las expectativas del mercado apuntan a que la inflación nacional continuará desacelerándose, aunque todavía lejos de quebrar una barrera considerada clave por analistas y economistas. En este contexto, la economista Paula Pía Ariet explicó que las principales consultoras prevén un índice mensual superior al 2%. "Lo que se prevé es que va a estar entre 2,5 y 2,3", señaló la especialista, quien agregó que "2,3 es el número promedio entre 2,1 y 2,5, nadie está previendo algo por debajo del 2%".

Para la economista, el dato confirma una tendencia positiva en términos macroeconómicos. "Sí se marca la desaceleración, eso quiere decir que está aumentando menos rápido", afirmó al referirse al comportamiento de los precios durante los últimos meses.

Los factores que impiden perforar el 2%

Ariet explicó que existe una dinámica inflacionaria persistente vinculada a cuatro variables centrales de la economía: tarifas, combustibles, salarios y dólar. Según detalló, cualquier movimiento significativo en alguno de estos componentes genera presión sobre los precios. "Cuando se mueven tarifas, combustible, salarios o dólar, eso va a tener una presión hacia el alza", remarcó.

Respecto al mercado cambiario, indicó que actualmente existe un escenario relativamente estable debido a la oferta de divisas proveniente de las exportaciones y a la menor demanda derivada de la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, alertó que un incremento en la demanda de dólares podría alterar ese equilibrio.

Asimismo, sostuvo que los futuros ajustes tarifarios representan uno de los principales riesgos para la continuidad del proceso de desaceleración. "Si alguna de estas variables las puede controlar, lo más probable es que pueda seguir en esta barrera de ir bajando, desacelerando la inflación", explicó.

La necesidad de reformas estructurales

Durante la entrevista, la economista también cuestionó la metodología utilizada para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), al considerar que la canasta actual ya no refleja adecuadamente los hábitos de consumo de la sociedad. "Queda muy vieja, muy desactualizada", aseguró sobre la medición vigente. Además, consideró que la actualización del índice debería haberse implementado junto con la metodología anterior para facilitar la comparación de resultados.

Por otra parte, destacó que el impacto de la inflación no es uniforme entre los distintos sectores sociales. "Los precios no nos afectan a todos de igual manera", señaló, y explicó que los aumentos en alimentos golpean con mayor intensidad a los hogares vulnerables, mientras que las subas en medicamentos afectan especialmente a los jubilados.

Finalmente, al ser consultada sobre las prioridades económicas del Gobierno, Ariet consideró que la reducción de la inflación es un avance importante, pero insuficiente para resolver los problemas estructurales del país.

"La contención de la inflación es un factor importante, es como un puntapié inicial, pero no alcanza", concluyó. En ese sentido, propuso avanzar en una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva y profundizar el proceso de desregulación económica.