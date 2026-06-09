Por qué Microsoft y Mercado Libre aparecen entre las acciones más recomendadas para dolarizar ahorros

En un contexto donde los pequeños ahorristas buscan opciones para preservar el valor de su dinero, las acciones tecnológicas vuelven a posicionarse como una alternativa atractiva. Según explicó el asesor de inversiones Sebastián Waisgold, dos de las empresas que hoy concentran el interés de los inversores son Microsoft y Mercado Libre.

El especialista destacó que ambas compañías permiten dolarizar parte de una cartera de inversión mediante Cedears y remarcó: "Hoy vamos a hablar de dos empresas tecnológicas internacionales que aparecen entre las más recomendadas de quienes quieren dolarizar parte de la cartera".

Además, señaló que actualmente los inversores pueden acceder a estos activos con montos relativamente bajos en pesos. "No necesitas pagar 399 dólares en el caso de Microsoft o 1.614 dólares en el caso de Mercado Libre", explicó, al recordar que los Cedears permiten comprar fracciones de acciones internacionales desde el mercado argentino.

Microsoft: estabilidad, crecimiento e inteligencia artificial

Al analizar el caso de Microsoft, Waisgold destacó que se trata de una compañía consolidada, con negocios diversificados y una fuerte presencia en sectores estratégicos como la nube, la inteligencia artificial y los videojuegos.

"Estamos hablando de empresas de calidad que a largo plazo vienen subiendo y mucho", afirmó. También resaltó que la firma mantiene ingresos recurrentes gracias a contratos corporativos y gubernamentales, lo que aporta previsibilidad a sus resultados.

Para el especialista, una de las principales fortalezas de Microsoft es su capacidad de adaptación. "A pesar de ser gigante, sigue creciendo muy fuerte en todo lo que es nube e inteligencia artificial", sostuvo.

En contraste, explicó que Mercado Libre representa una apuesta con mayor potencial de crecimiento, aunque también con mayores niveles de volatilidad.

Mercado Libre y la importancia de invertir según el perfil de riesgo

Respecto de la empresa fundada en Argentina, Waisgold destacó su expansión regional y su liderazgo en comercio electrónico, pagos digitales, logística y servicios financieros.

Sin embargo, aclaró que presenta movimientos más bruscos que Microsoft. "En el último tiempo sí, tuvo bastantes movimientos", indicó al referirse a las variaciones recientes de la acción.

El asesor remarcó que cualquier estrategia de inversión debe construirse en función del horizonte temporal y del perfil de riesgo de cada persona. Para quienes buscan alternativas conservadoras de corto plazo, recomendó fondos money market, cauciones bursátiles y billeteras remuneradas.

También advirtió sobre el impacto de mantener dólares guardados sin generar rendimientos. "Dejando los dólares en el colchón, supuestamente para no perder, están perdiendo dignamente al menos un 5% en dólares al año", aseguró.

Finalmente, explicó que existen instrumentos conservadores en moneda estadounidense capaces de compensar la inflación internacional. "Están dando aproximadamente entre 4 y 5 por ciento en dólares", concluyó al referirse a bonos del Tesoro estadounidense y otras alternativas de renta fija.