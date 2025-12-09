Preocupación en el Gobierno por un posible aumento de la demanda de dólares: “No nos extrañe volver al cepo”

El economista, Ernesto Mattos, dialogó con Canal E y ofreció un análisis profundo sobre emisión monetaria, exportaciones, importaciones, demanda de divisas y el fenómeno de la llamada inflación en dólares.

Ernesto Mattos confirmó que, “en un punto la devaluación obviamente encarece los productos importados”. Pero aclaró que su impacto varía según el tipo de bienes: “No es lo mismo bienes de lujo que consumir todos los días leche o pan”.

Se registró un aumento de la base monetaria

En productos esenciales, el aumento se explica porque “requieren justamente productos que acá no se fabrican”. Según desarrolló, la devaluación fue del 300%, y vino acompañada por “un aumento de la base monetaria, casi 290%”, lo que demuestra que “la exportación también creció un montón”.

Mattos explicó cómo funciona el circuito de exportación y la creación de pesos: “Cada vez que el Banco Central recibe los dólares de una exportadora, le da pesos a la exportadora, entonces, vos podés cortar la emisión, pero no fue cortada la emisión”.

Fuerte compra de divisas

Uno de los puntos más críticos fue el nivel histórico de compra de divisas. “Estás casi en 30.000 millones de dólares, 70% personas físicas y el restante 30% jurídicas que se quedaron con dólares”, planteó.

El entrevistado comentó que esa presión extraordinaria deja al Gobierno en una situación de vulnerabilidad: “Por eso hoy a la mañana escuchamos el anuncio de la baja de retenciones, necesitan liquidez”. Sobre la misma línea, recordó que esto ya había ocurrido antes: “En diciembre, noviembre, se hace esta discusión con las exportadoras para decir ´necesito liquidez´”.

Ante la falta de dólares y la debilidad del Gobierno para acumular reservas, no descartó un cambio brusco: “No nos extrañe volver al cepo. Todo va a depender de la intensidad de demanda de dólares que tenga el Gobierno”.