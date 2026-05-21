Qué tipo de inversiones podrían tener buenas proyecciones en la Patagonia tras el acuerdo con la Unión Europea

El especialista en comercio internacional, Marcelo Scaglione, en diálogo con Canal E, analizó el impacto del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y aseguró que la Patagonia puede convertirse en uno de los principales motores de crecimiento económico de la Argentina.

Marcelo Scaglione destacó que, “el viernes primero de mayo entró en vigencia el acuerdo Unión Europea-Mercosur” y explicó que, “este acuerdo Unión Europea-Mercosur crea la zona de libre comercio más grande del mundo, casi 800 millones de consumidores”. En ese sentido, remarcó la importancia del mercado europeo al señalar que se trata de “500 millones de consumidores que tienen un PBI per cápita cercano a los 45.000 dólares”.

Argentina ya exportó un producto hacia Europa con arancel cero

Asimismo, sostuvo que ya comenzaron a verse los primeros efectos concretos del acuerdo comercial. “La semana pasada, primer destino de exportaciones argentinas con arancel cero, miel de la provincia de Entre Ríos”, afirmó, y recordó que, “antes pagaba 17% de aranceles, hoy el arancel es cero”.

Al referirse específicamente al sur argentino, Scaglione aseguró que, “en la Patagonia encontramos que todos los vectores de crecimiento de la Argentina se encuentran presentes”. Entre ellos mencionó “el sector agroindustrial”, “el sector energético”, la minería y la economía del conocimiento.

¿Una segunda Vaca Muerta?

Sobre el potencial energético, remarcó: “En la Patagonia se encuentra Vaca Muerta”. Sobre la misma línea, agregó que, “tenemos otra Vaca Muerta que todavía está inexplorada en la provincia de Santa Cruz, que se llama Palermo Aike”.

En materia minera, el entrevistado comparó el desempeño argentino con el chileno: “Chile, con la misma cordillera argentina, exporta por 60.000 millones de dólares de minería, y Argentina por 6.000”.

También destacó el crecimiento del sector tecnológico y aseguró que, “la economía del conocimiento, que es el tercer sector que hoy exporta en Argentina, ya exporta más de 10.000 millones de dólares”.