Ramiro Tosi: “El resultado fiscal de enero nos mostró nuevamente un superávit de 3 billones de pesos”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en los principales datos económicos de la semana como fueron el superávit fiscal de enero, el resultado comercial récord y la evolución de la inflación mayorista.

Sobre el frente fiscal, Ramiro Tosi señaló: “Esta semana conocimos, por un lado, todo el resultado fiscal de enero, que nos mostró nuevamente un superávit de 3 billones de pesos, eso más o menos es el 0,3% del PBI, y un superávit financiero, o sea, después de contar los pagos de interés de la deuda, de un billón”.

La realidad detrás del superávit

No obstante, aclaró: “Estas cifras están un poco contaminadas por un ingreso extraordinario que tuvo el Tesoro durante el mes de enero, que fue los ingresos por la concesión de las centrales hidroeléctricas”. Y advirtió: “No lo vamos a volver a ver en el resto del año”.

En el desglose del gasto, Tosi marcó una sorpresa: “De los pocos rubros del gasto que aumentaron, y aumentaron bastante en términos reales, estamos hablando casi un 95%, fueron los subsidios económicos, particularmente los de energía”. Según explicó, esto podría implicar que el Gobierno “de alguna manera puso en pausa el retiro de esos subsidios para no afectar la dinámica de la inflación en los próximos meses”.

En términos del PBI, precisó: “Más o menos es un 0,6%. Llegamos a tener un pico del 3% del PBI en términos de subsidios”.

El otro dato destacado fue el superávit comercial: “1.987 millones de dólares fue el superávit, eso a partir de exportaciones que superaron los 7.000 millones”. Sin embargo, el entrevistado comentó que el punto central está en las importaciones: “Cayeron casi 20% respecto a un año atrás”.

A qué se debe la caída de las importaciones

Sobre la misma línea, explicó el trasfondo: “Las importaciones que más están cayendo justamente son las que están vinculadas al nivel de actividad, que son los bienes intermedios”. Esto “nos da la pauta de lo que está reflejando es la debilidad de la actividad económica”.