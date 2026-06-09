Ranking productivo de provincias: por qué CABA y Neuquén lideran la nueva economía argentina

La transformación que atraviesa la economía argentina está generando nuevos ganadores y perdedores a nivel regional. Con el objetivo de medir esos cambios, Empiria Consultores elaboró un ranking productivo que evalúa las capacidades económicas de las 24 provincias del país.

Según explicó Bautista Santamarina, el estudio surgió para comprender cómo la nueva estructura económica impacta sobre las distintas regiones. "El esquema económico, la estructura productiva argentina de 2023 a hoy ha cambiado mucho", señaló. En ese contexto, agregó que el objetivo fue "ponerle un poco de números a esa intuición y esa idea que teníamos" sobre los sectores y provincias que están ganando protagonismo.

El informe concluyó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabeza el ranking general, seguida por Neuquén y la provincia de Buenos Aires. Para construir la medición, se analizaron variables agrupadas en cuatro grandes atributos: capacidad productiva, tamaño de mercado, inversiones y marco regulatorio.

Inversiones, exportaciones y energía impulsan a Neuquén

Santamarina explicó que el ranking incorpora indicadores vinculados al empleo privado, cantidad de empresas, exportaciones, producción, tamaño de mercado y atracción de inversiones.

En ese sentido, destacó el fuerte crecimiento de Neuquén, impulsado por el desarrollo energético. "Este atributo está liderado por Neuquén", afirmó al referirse a la capacidad de captar inversiones.

Además, señaló que las provincias patagónicas concentran gran parte de las exportaciones per cápita del país. "Eso es lo que se está viendo. Ahí es donde se están concentrando hoy los sectores ganadores", sostuvo al analizar el impacto de actividades como Vaca Muerta, el petróleo, el gas y la minería.

Por el contrario, las provincias que quedaron en las últimas posiciones del ranking fueron Formosa, La Rioja y Chaco. Sin embargo, el economista aclaró que el estudio representa una fotografía de la actualidad y que la intención es transformarlo en una herramienta de seguimiento permanente.

"Nuestra idea es empezar a construir esto hacia adelante y entender cuáles son las dinámicas que van cambiando", explicó.

Mendoza sobresale por su baja presión impositiva

Uno de los hallazgos más relevantes del informe está vinculado a la carga tributaria provincial. En este apartado, Mendoza se posicionó como la provincia más competitiva gracias a sus menores alícuotas de Ingresos Brutos. "Mendoza es la provincia con menor alícuota para ingresos brutos para estos cuatro sectores", afirmó Santamarina, en referencia a la intermediación financiera, industria, construcción y comercio.

Respecto del empleo, el economista señaló que la Ciudad de Buenos Aires vuelve a liderar los indicadores de empleo privado, seguida por Neuquén y otras provincias patagónicas. En contraste, advirtió que las mayores dificultades aparecen en el norte argentino, donde el empleo público tiene un peso significativamente mayor dentro de la estructura laboral.

Para Santamarina, el estudio permite identificar qué provincias están mejor preparadas para captar inversiones y aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo mapa productivo argentino.