Roberto Rojas: “Nos encontramos en una revolución tecnológica con la blockchain y con los contratos inteligentes”

El economista, Roberto Rojas, en contacto con Canal E, se refirió al impacto de la inteligencia artificial, la blockchain y la automatización sobre el empleo y los salarios en Argentina.

“Nos encontramos en una revolución tecnológica, la revolución 4.0, que tiene que ver no solamente con la inteligencia artificial, sino también con la blockchain y con los contratos inteligentes”, afirmó Roberto Rojas.

Cómo impactarán en el mercado laboral el uso de la tecnología

Según explicó, estas herramientas modificarán múltiples actividades económicas: “Esto va a reemplazar muchos de los procesos que están generando puestos de trabajo, de empleo”.

Rojas destacó que muchas de las transformaciones vinculadas a la blockchain todavía generan debate, aunque aseguró que ya tienen aplicaciones concretas. “La diferencia de la blockchain en procesos es que soluciona tres cosas, transparencia, trazabilidad e inmutabilidad”, sostuvo.

Los beneficios de la blockchain

Además, explicó cómo podría aplicarse en procesos públicos y privados: “Con la blockchain todas esas dudas desaparecen y la confianza se restablece sobre el sistema”.

El entrevistado también señaló que esta tecnología ya funciona en grandes empresas. “La blockchain va a solucionar eso, y ya se usa en cadenas de valor, en cadenas de logística, en las empresas transnacionales y en los laboratorios”, afirmó.

Luego, manifestó que el verdadero motor del capitalismo es el consumo masivo. “No debemos olvidarnos que el capitalismo, la propuesta fundamental del capitalismo, es el consumo”, sostuvo.