SpaceX prepara la mayor salida a bolsa de la historia y crecen las dudas por su valuación

La salida a bolsa de SpaceX genera expectativa en los mercados globales y promete convertirse en una de las operaciones más importantes de la historia financiera. Sin embargo, detrás del entusiasmo por la compañía de Elon Musk también aparecen dudas sobre su valuación, la rentabilidad de algunas de sus unidades de negocio y los riesgos que implica ingresar en una oferta pública inicial de semejante magnitud.

En diálogo con Canal E, el economista y analista de mercados Lionel Fernández analizó el potencial de la empresa aeroespacial y advirtió sobre los desafíos que enfrentan los inversores que evalúan participar de la futura IPO.

SpaceX se prepara para protagonizar la mayor IPO de la historia

Fernández aseguró que la operación marcará un hito para los mercados financieros. Según explicó, "esta va a ser la mayor de la historia", en referencia a la valuación estimada de la compañía.

El especialista detalló que SpaceX cuenta actualmente con tres grandes unidades de negocio. Por un lado, el desarrollo de cohetes espaciales, que todavía opera con pérdidas; por otro, Starlink, el servicio de internet satelital que hoy genera ganancias; y finalmente los proyectos vinculados a inteligencia artificial y datacenters espaciales, considerados una apuesta de largo plazo.

La dificultad de ponerle precio a una compañía con tantos activos intangibles

Uno de los principales interrogantes gira en torno a la valuación de la empresa. Fernández sostuvo que los modelos tradicionales encuentran dificultades para calcular el valor real de SpaceX debido al peso de los desarrollos futuros.

En ese sentido, remarcó que "Goldman Sachs, J.P. Morgan, BlackRock o cualquier analista la está valuando por lo menos un 60% menos de lo que va a salir a la bolsa", aunque aclaró que existen múltiples hipótesis y escenarios posibles.

El economista explicó que mientras empresas tradicionales pueden valuarse mediante flujos de caja o tasas de descuento relativamente previsibles, SpaceX depende en gran medida de expectativas futuras vinculadas a la exploración espacial y las nuevas tecnologías.

Una valuación que supera ampliamente a las grandes tecnológicas

Otro de los aspectos que llamó la atención es el múltiplo con el que llegaría al mercado. Fernández indicó que la compañía estaría valuada en torno a 95 veces ventas, un nivel muy superior al de otras firmas tecnológicas.

"OpenAI está en 33 años venta, Anthropic en 20 y Nvidia en 21,3. Esta está en 95", señaló al comparar los números del sector.

Para el analista, este dato refleja que gran parte del precio estará sustentado en expectativas futuras más que en ganancias actuales, ya que SpaceX todavía no presenta beneficios consolidados en todas sus unidades de negocio.

Qué deberían tener en cuenta los inversores argentinos

Respecto a la posibilidad de invertir desde Argentina, Fernández explicó que por el momento no existen CEDEARs de SpaceX, aunque quienes tengan cuentas en el exterior podrán operar la acción mediante dólares cable una vez que comience a cotizar.

Sin embargo, recomendó actuar con cautela. "Yo no compraría, yo esperaría que el precio se estabilice", afirmó al advertir que inicialmente habrá pocas acciones disponibles para negociación y que muchos inversores tempranos tendrán restricciones para vender sus participaciones.

Además, recordó que las IPO históricamente suelen atravesar períodos de fuerte volatilidad, con casos de compañías que registraron importantes subas iniciales para luego sufrir correcciones significativas.

El futuro de SpaceX y el impacto en los mercados

Según Fernández, la empresa podría ubicarse rápidamente entre las compañías de mayor capitalización bursátil del mundo y aspirar a formar parte del S&P 500 una vez cumplidos los requisitos regulatorios.

También destacó que uno de los interrogantes será determinar de dónde saldrá el capital que buscará participar de esta nueva oportunidad de inversión. "Hay que ver de dónde sale la plata nueva para comprar SpaceX", planteó.

Mientras tanto, el mercado seguirá atento a la presentación formal de la compañía ante la SEC y a los detalles sobre el destino de los fondos que obtendrá en la operación. La expectativa es enorme, aunque también lo son los riesgos asociados a una de las empresas más disruptivas y difíciles de valorar del mundo.