Tosi sobre la imposibilidad de acumular reservas: “Es la tercera vez consecutiva que va a incumplir esa meta con el FMI”

El ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en comunicación con Canal E, analizó el pago de deuda del 9 de enero, por USD 4.200 millones entre capital e intereses de bonos globales y bonares, que vuelve a poner bajo la lupa la estrategia financiera del Gobierno, el vínculo con el FMI y la dificultad para acumular reservas.

Ramiro Tosi detalló el punto de partida financiero tras la última licitación del año: “En ese sentido, el Gobierno tiene varias opciones”. También explicó la importancia del rollover total: “Era muy importante que el Gobierno pudiera hacer lo que se llama el rollover completo, o sea, no tener que usar los pesos que tiene en el Banco Central para cubrir los vencimientos”.

La utilización de los pesos y el impacto sobre el dólar

Asimismo, enumeró la primera alternativa: “Esos pesos podrían eventualmente utilizarlos para bien o comprar en el mercado cambiario, cosa que se ha estado mostrando reticente el Gobierno para no afectar el precio y llevarlo cerca del techo de la banda cambiaria”.

Tosi planteó que la segunda opción apunta a una operación directa: “La otra opción sería esos dólares usarlos para comprarle directamente al Banco Central y que esa operación obviamente no impacte en el mercado cambiario”. Sin embargo, advirtió el costo político y técnico: “Eso deja todavía más abajo al Gobierno de cara a la revisión por el FMI y las metas trimestrales de acumulación de reservas”.

El repo como una de las alternativas

A su vez, sostuvo que la tercera vía es el financiamiento externo: “La tercera alternativa es que el Banco Central negocie un esquema de repo para que justamente esos dólares que consiga tomando deuda con bancos del exterior, después se los venda al Tesoro”.

Sobre el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, el entrevistado comentó: “Es la tercera vez consecutiva que va a incumplir esa meta”. Sobre la misma línea, recordó que el FMI ya había flexibilizado objetivos: “Ya había recalibrado y se habían reajustado las metas originales, dándole más flexibilidad al Gobierno”.