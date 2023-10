Ignacio Iraola participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación del Grupo Perfil en la que se refirió a los libros publicados por los políticos y a su boom de ventas. "Cristina es la que más vendió, con Sinceramente", sostuvo

el ex director editorial de Grupo Planeta también hablo de la venta de libros en papel y el lugar que tiene la venta de libros digitales. A su vez, contó porqué no hay papel para imprimir los libros: "Es ridículo". En el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación

—¿Por qué cree que en Argentina se produce la particularidad de que algunos candidatos presentan un libro en el medio de una campaña?

—Generalmente, en otras partes del mundo la presentación de un libro de un político es posterior a la gestión que tuvo, es como un análisis de gestión. Eso sucedió con el libro de Barack Obama, que es una gran plataforma para el político. Nosotros en su momento publicamos el de Mauricio Macri, "Primer tiempo", pero también fue posterior. En cambio, a partir de "Sinceramente", eso cambió. Lo ven como una oportunidad editorial y una boca más para el político.

—¿Cristina Kirchner es la mayor autora de los bestseller dentro del mundo de los política?

—Cristina es la que más vendió, con "Sinceramente". Cristina vendió 300 mil ejemplares, en cambio Macri llegó a 100 mil. Igual, creo que ese es ahora el techo del mercado. Hay otros libros que han vendido esa cantidad pero no son libros de políticos, como "La historia de Iván", de Gabriel Rolón que debe estar en el medio millón. Facundo Manes en su momento con "Cómo usar el cerebro", también vendió cerca de esa cantidad. Y Felipe Pigna ya ha vendido una tonelada.

—Javier Milei también ha escrito libros, ¿por qué cree no alcanza esas cifras de ventas?

—No tuvo el despegue que tuvo Cristina o que tuvo Macri. Milei, honestamente no tengo la cifra exacta, pero estaba alrededor de los 20 mil ejemplares. Coincidió con un momento pandémico, con el arranque de su vida pública. Pero ni punto de comparación con Cristina y con ningún político. Con Cristina sobre todo y con Macri en segunda distancia.

—De poder elegir editar un nuevo libro, ¿a quién elegiría entre Cristina o Macri?

—Cristina. Ella tiene mucho más contenido.

—¿Y de los candidatos actuales: Milei, Sergio Massa o Patricia Bullrich?

—Bullrich publicó un libro, Milei también publicó y Massa en algún momento va a publicar. Así que prefiero publicar a Camila Sosa Villada.

—¿Cree que la investigación de Juan González, "El Loco’’, sobre Milei puede influir en el electorado?

—No, me parece que es muy difícil influir ya sobre alguien, los votos están decididos. Son tercios, como dijo Cristina, pero me parece que ya está decidido. Me parece que el libro de Juan, que es un librazo, es como más para plantarte, para que el no votante de Milei se plante más en una cuestión de defensa, que incluso lo lleve a un balotaje a votar a Bullrich, antes que a Milei, pero no creo que al votante de Milei lo pueda influenciar. No quiero ser prejuicioso, pero no creo que lleguen al libro de Juan y que por lo que dice en vayan a cambiar el voto. Me parece que es más como para reafirmarse desde otro lado que para cambiarle, torcerle el brazo a un voto, igual me parece un librazo descomunal.

—En Buenos Aires es díficil actualmente es difícil conseguir libros del flamante Nobel de Literatura, Jon Fosse, en cambio, en la década del sesenta Gabriel García Márquez eligió Argentina para editar "Cien años de soledad". ¿Cree que hubo una degradación cultural en los últimos años en la Argentina?

—Yo creo que la hubo de los años noventa para acá hubo una mayor decadencia. Para mí todo esto es el coletazo del menemismo y de un 2001 trágico. 2001 es el desemboque del menemismo y desde ese año no nos pudimos recuperar. Hicimos pie en algún momento, volvimos a caer y demás cuestiones. Pero sí, yo lo que noto es una sociedad mucho más pobre a nivel intelectual, mucho más bruta, menos culta, todas cosas que a la Argentina la habían hecho una gran nación. Me parece que es de los libros políticos que leí últimamente. "El Nudo" de Carlos Pagni es muy interesante por toda la explicación que hace del menemismo hasta la actualidad y no es condescendiente con nadie: ni con Macri, ni con Kirchner, ni con Menem, ni con nadie. Es un libro que a mí me pareció, me resultó muy, pero muy, muy interesante y está muy claro como el desguace viene desde el menemismo para acá. Desde 1995 más o menos se produce la caída. En ningún momento se va a poder terminar de cuantificar el daño que hizo Menem en nuestro país. Así de simple.

—¿Qué piensa de la diferencia entre la venta de libros digitales y libros de papel?

—El libro digital debe estar ahora más o menos en el 10% del mercado, como que le comió el 10% al papel. Y eso es porque creció mucho en pandemia el libro digital, pero al mismo tiempo creció por el aburrimiento del encierro la gente que se acordó de los libros. Antes te decían que no tenían tiempo y en pandemia no tenía un carajo que hacer.El libro de papel sigue siendo la banca de la industria, pero no hay que tenerle miedo al libro digital, porque también es de la propia editorial. El libro de papel es por los próximos 20, 30 años indestructible. El principal problema que es que no hay papel y el porqué es ridículo. Tiene que ver con la sequía que hubo a nivel mundial, con que a partir de la pandemia mucho de lo que era producción de papel, mutó a la producción de cartón para, en nuestro caso, Mercado Libre, y en el caso del resto del mundo, el envío por correo. Es que el papel para libro para blanquearse necesita cierto oxígeno y esto yo no sé si creerlo o no, pero que durante la pandemia casi todo el oxígeno estaba puesto para las mascarillas. Me lo contó el otro día uno de los tipos que más sabe de la industria gráfica, que es Darío Giro, que es el gerente de producción de Planeta.

—¿Cuál es su mejor anécdota que ha tenido con algún autor famosos?

—Tengo un montón de anécdotas. Ahora no se pueden contar. Pero hay una cosa a mí que me generó como una suerte de admiración y de cholulismo, que es haber tratado a Paul Auster. O sea, eso para mí es como un hit. Muy pocas veces se da la situación de que vos admires a alguien y poder trabajar con esa persona. Me pasa con Pedro Saburido, con Miguel Rep. Pero con Paul Auster, fue algo fuerte porque era un tipo que yo leía de pendejo. Y un día en una Feria del libro, creo que 2016 o 2015 me llama un editor amigo y me dice: "¿Estás en tu casa? Venite ya porque Paul Auster preguntó por vos". Habían venido Coetzee que daba un recitado en la librería Eterna Cadencia y Paul Auster. Entonces yo voy, agarro mi libro favorito de Auster, "La Invención de la Soledad", y me presento todo tímidamente: "Paul, soy Nacho’’. Y me dice: ‘’Nacho, vamos a tomar un whisky’’. Fuimos con el presidente editorial, Gastón Etchegaray y yo pregunto porqué había preguntado por mi y me dice: "Yo quiero conocer a todos mis editores en todo el mundo porque quiero saber quién me cuida los libros’’. Me pareció sensacional.

—Y con todo ese detrás de escena que vivió y con la esa pasión que acaba de demostrar con los libros, ¿por qué decidió dar un paso al costado?

—Porque yo fui padre tardío, padre abuelo. Me agarró la pandemia, y estaba medio cansado del laburo. Estuve 32 años en Planeta, sigo estando pero como asesor ahora. Y cuando paró todo en la pandemia, lo lamento y lo digo en serio porque me da muchísima pena por la gente que perdió familiares y demás, pero yo fui muy feliz en la pandemia. Tengo mucha suerte, mi hija cumplió dos años en mayo del 2020, tengo una relación espectacular con mi mujer, y tengo una casa relativamente cómoda. La pandemia lo que me dio fue el tiempo libre, me enamoré de laburar un poco desde casa y la verdad cuando se abrió de nuevo la jaula, que fue en 2021, tuve una charla con mi jefe, que es un gran tipo y un gran jefe, me lo entendió, y la editorial también me lo entendió. O sea, me pesó más la cuestión familiar que el hecho del placer que me sigue dando el libro, también ser editor de libros me considero más publicador que editor.

—En este Ciclo de Entrevistas hemos entrevistado a Claudia Piñero y ella comentó que estando fuera del país descubrió que los argentinos valoramos mucho la lectura. ¿Usted qué opina?

—La Argentina fue en su momento líder en cuanto a nivel editorial, en los 60, 70, 80, e incluso en época de milicos. Había una cantidad inmensa de editores. Porque Argentina fue un país tremendamente culto y tremendamente moderno a nivel editorial. Yo creo que hay una decadencia generalizada, que la gente está consumiendo menos libros, por eso hicimos una campaña muy fuerte que se llama Leyendo ARG. Porque ahora es un momento delicado. Pero coincido con Claudia y sigo creyendo que el lector argentino es exquisito, es un lector curioso.

—Agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas con estudiantes de Perfil Educación y le damos la posibilidad de cerrar con un comentario final.

—Lean libros, regalen libros, y sobre todo militen los libros. Cuando yo hablo de los libros, no hablo nada más que de los libros que son novedades y que pueden ser caros. Porque también están los libros usados a un buen precio. O pueden regalar libros de bolsillo. Es una industria a la que hay que ayudar muchísimo, la industria editorial. Y yo lo que les pido es que tengan en cuenta en la cabeza en el momento en que van a hacer un regalo, al libro y lean. Está buenísimo leer. A mí me salvó la vida leer. Y hay tipos a los que les voy a agradecer toda la vida, sobre todo a Juan Forn, que fue como una especie de mentor mío, que fue el que me metió en este chiste de los libros. Y al día de hoy le estoy agradecido y siempre lo voy a estar.

Por Aldana Condori, Daniela Maciel Soto y Jimena Ocampo

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Escuela de Comunicación