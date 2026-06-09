La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) oficializó la designación de los cuatro astronautas que formarán la tripulación de la misión Artemis III, programada para finales de 2027. El anuncio se realizó en el Centro Espacial Johnson de Houston durante una actualización oficial sobre el estado del programa. Esta fase del proyecto fue modificada para ensayar procedimientos de acoplamiento y encuentro en órbita, sin efectuar el alunizaje.

El equipo seleccionado está compuesto por los especialistas de misión estadounidenses Adre Douglas y Frank Rubio, el comandante norteamericano Randy Bresnik y el piloto italiano Luca Parmitano, este último en representación de la Agencia Espacial Europea (ESA). Los cuatro tripulantes viajarán a bordo de la cápsula Orion, impulsada desde el Centro Espacial Kennedy en Florida por el cohete Space Launch System (SLS).

Según los datos publicados por la agencia aeroespacial estadounidense, la misión tendrá como objetivo principal validar la interoperabilidad entre la cápsula Orion y los sistemas de aterrizaje comerciales. Las maniobras de encuentro se realizarán con los módulos Starship, de la empresa SpaceX, y Blue Moon, desarrollado por la firma Blue Origin, diversificando así los proveedores privados involucrados en el programa.

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El rediseño de Artemis III y el rol de las corporaciones privadas

El cambio estratégico de la NASA apunta a coordinar y certificar las tecnologías de transferencia de combustible y los sistemas de soporte vital antes de habilitar el descenso humano. La corporación dirigida por Elon Musk avanza con su prototipo de cohete Starship V3, mientras que la compañía de Jeff Bezos reprograma sus ensayos tras una reciente explosión del cohete New Glenn. Ambas firmas deben cumplir con demostraciones de despegue y aterrizaje no tripulados.

El administrador de la agencia espacial, Jared Isaacman, explicó en una audiencia parlamentaria que el nuevo cronograma oficial busca incrementar la frecuencia de los lanzamientos del SLS. La meta de las autoridades es recortar los tiempos entre misiones a unos 10 meses, superando la brecha de tres años y medio que se registró entre la primera y la segunda etapa del programa Artemis.

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La preparación técnica del vehículo principal registró avances concretos tras el traslado de la etapa central del SLS desde Nueva Orleans hacia las instalaciones de Florida. Esta estructura, calificada por los ingenieros como la columna vertebral del cohete, concentra los tanques de hidrógeno y oxígeno líquido indispensables para la propulsión de la nave hacia el espacio profundo.

La aparición de Donald Trump y el plano político dentro de la misión

El plano político también formó parte de las deliberaciones sobre el financiamiento de la exploración espacial en Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participó de las sesiones legislativas y manifestó su optimismo respecto a la viabilidad del plan estratégico, remarcando que la industria norteamericana se encuentra adelantada en el desarrollo de la tecnología necesaria.

Conforme a las proyecciones de la NASA, el éxito de la misión Artemis III en 2027 habilitará la autorización regulatoria para la ejecución de Artemis IV, planificada para 2028. Ese cuarto despliegue contempla el primer alunizaje tripulado del programa actual, con el objetivo final de construir una base permanente en el polo sur de la Luna y proyectar futuros viajes hacia Marte.

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