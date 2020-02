¿Por qué la Tierra tendrá temporalmente una "mini" Luna?

Un asterioide, el segundo del que se tiene conocimiento que orbita la Tierra, actúa como una miniluna temporal al girar alrededor de nuestro planeta.

Los científicos Kacper Wierzchos y Theodore Pruyne, investigadores especialistas del programa Catalina Sky Survey, fueron los encargados de este descubrimiento, a partir de un proyecto financiado por la NASA en el Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona en Tuscon, Estados Unidos.

El mencionado programa cuenta con el apoyo del Programa de Observaciones de Objetos Cercanos a la Tierra, que informa a la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA. Los especialistas de Catalina ayudan a la agencia espacial norteamericana a descubrir y rastrear objetos cercanos a la Tierra que podrían ser potencialmente peligrosos para el planeta.

En este caso, encontraron un satélite natural que entró en la órbita de la Tierra hace tres años, según consignó la CNN.

El martes 25 de febrero, el Centro de Planetas Menores del Observatorio Astrofísico Smithsoniano (MPC, por sus siglas en inglés) anunció el hallazgo del objeto. Desde allí explicaron que esa entidad es la "única ubicación mundial para la recepción y distribución de mediciones posicionales de planetas menores, cometas y satélites naturales irregulares exteriores de los planetas principales”.

“Las integraciones en órbita indican que este objeto está temporalmente unido a la Tierra”, completaron en un comunicado publicado en su página web. “No se ha encontrado ningún vínculo con un objeto artificial conocido. Se recomienda encarecidamente realizar más observaciones y estudios dinámicos”, precisaron. El asteroide en cuestión mediría entre 1,88 metros y 3,4 metros.

El primer asteroide conocido en orbitar la Tierra, el 2006 RH120, se descubrió también al utilizar el Catalina Sky Survey en septiembre de 2006. Los astrónomos lo conocen como TCO u Objeto Capturado Temporalmente.

En su cuenta de Twitter, Wierzchos, uno de los encargados del descubrimiento, publicó: "La Tierra tiene un nuevo objeto capturado temporalmente. Posible mini luna llamada 2020 CD3. En la noche del 15 de febrero, mi compañero de equipo Teddy Pruyne, y yo encontramos un objeto de magnitud 20. Aquí están las imágenes de descubrimiento". Asimismo agregó un GIF para mostrar el hallazgo.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl