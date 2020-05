Qué es un hematoma subdural, el diagnóstico de Ginés González García

"Se me durmió la mano izquierda. La tomografía dio un hematoma subdural viejo”. Así el ministro de Salud de la Nación, Ginés González Garcia confirmó el diagnóstico en declaraciones televisivas, tras ingresar este mediodía al Sanatorio Otamendi por una parestesia (adormecimiento) en el miembro superior izquierdo. Según pudo saber Perfil.com el hematoma es pequeño y, por el momento, no requerirá cirugía pero el Ministro deberá permanecer en observación.

Se trata de lo mismo que padeció la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en octubre de 2013 y por la que fue operada en la Fundación Favaloro.

“Un hematoma subdural es un sangrado que no está en el cerebro sino entre las membranas que recubren el cerebro. El cerebro está recubierto de una membrana que se llama duramadre, debajo de esto hay una que se llama aracnoide. Estas membranas están pegadas, si se produce un sangrado entre estas dos capas, ese sangrado se llama hematoma subdural”, le explico a Perfil.com Gabriel Persi, médico neurólogo e integrante del equipo médico de INEBA.

“Por lejos la causa más común de un hematoma subdural es el traumatismo de cráneo, los golpes en la cabeza. A su vez son mucho más comunes en pacientes que toman alguna medicación que altera la coagulación o tienen algún problema de la coagulación. Si bien también se puede dar en forma espontánea en gente mayor y que toma anticoagulantes, en general son secundarios a un golpe en la cabeza”, sostuvo Persi.

Ginés González García, desde el Otamendi: "Se me durmió la mano izquierda"

Para Oscar Mendiz, Jefe del Departamento de Cardiología Intervencionista y miembro del Consejo de Administración de la Fundación Favaloro, “el hematoma subdural usualmente es por un traumatismo, muchas veces leve que el paciente no recuerda”. En cuanto al tratamiento, el especialista explicó que no todos los hematomas tienen que ser operados, sólo los que son grandes, progresan o tienen síntomas importantes.

“Uno de los problemas son los pacientes que necesitan anticoagulación por otra causa, ya que eso aumenta el riesgo de volver a sangrar. Requiere reposo al menos relativo durante unos cuantos días y se controla con tomografía”, manifestó Mendiz.

“El tratamiento depende del tamaño del hematoma y de la causa que lo generó. Los muy pequeños, los hematomas laminares, no requieren mayor intervención, solo lo que hay que hacer es corregir si es que está presente la alteración en la coagulación que tenga el paciente. Hay que esperar que el hematoma se reabsorba. Si el hematoma es muy grande hay que ver si genera mucha presión sobre la corteza cerebral; en ese caso hay que drenarlo”, explicó Persi.

Qué es la parestesia, la causa por la que internaron a Ginés González García

Según el parte emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, González García, “ingresó esta mañana al Sanatorio Otamendi por sus propios medios, en buen estado de salud, para realizarse una serie de estudios y controles, a partir de una parestesia distal del miembro superior izquierdo”. “La parestesia es un término que describe un síntoma que puede presentar una persona que consiste en una sensación anormal en alguna parte del cuerpo. Es como cuando uno se queda dormido sobre un brazo y al despertar lo siento dormido, esa sensación de cosquilleo u hormigueo”, explicó Persi.

“Ante un síntoma de este tipo uno debe concurrir en forma urgente al sistema de emergencias porque hay diagnósticos que requieren un tratamiento inmediato. Por más que los síntomas pueden ser desde banalidades, como cuestiones por estrés, hasta enfermedades graves, uno debe concurrir rápidamente al médico”, agregó.

El comunicado también aclaraba que “el Ministro no tiene fiebre ni síntomas respiratorios”. A respecto el González García sostuvo: “No me voy a hacer el hisopado, no tiene sentido. No tengo ningún síntoma, ninguna indicación para hacer el hisopado, sería en este caso absolutamente innecesario, sería solo para los medios”. El Ministro, de 74 años, esta dentro de los considerados grupos de riesgo ante el nuevo coronavirus.

FB / DS