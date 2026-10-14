Con motivo del 75° cumpleaños de Charly García, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires desplegará una agenda especial de homenajes gratuitos del jueves 22 al domingo 25. La celebración en honor al ícono del rock nacional abarcará múltiples sedes porteñas como el Anfiteatro del Parque Centenario, el Centro Cultural Recoleta y la Casa de la Cultura, ofreciendo conciertos sinfónicos y de tango, una retrospectiva fotográfica inédita con material del álbum Piano Bar y una selección literaria dedicada a su trayectoria.

Charly García es una de las figuras fundamentales del rock argentino. A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, construyó un repertorio que combina melodías reconocibles, letras atravesadas por su época y una búsqueda musical que transformó el género.

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La agenda completa del homenaje porteño a Charly García

La programación comenzará el jueves 22, a las 17 h, con la inauguración de “El otro Perotta”, la primera gran retrospectiva dedicada al fotógrafo José Luis Perotta (1948-1989), en la Sala Querubines del Museo de la Ciudad (Defensa 225). La exposición recuperará sus producciones de moda, sus búsquedas de vanguardia y su trabajo como pionero en el registro del rock nacional y la cultura musical de las décadas de 1970 y 1980.

Entre las obras exhibidas se destaca una selección de retratos de Charly García, tanto como solista como junto a su banda, acompañada por copias de época, hojas de contacto y material gráfico vinculado con el arte de tapa y el interior del álbum Piano Bar. La muestra podrá visitarse hasta abril de 2027, los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Los martes permanecerá cerrada.

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Charly García anunció el lanzamiento de las grabaciones de los históricos conciertos que ofreció en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires para celebrar su cumpleaños número 60. El material se publicará el 23 de octubre, el día en que el músico cumplirá 75 años, bajo el título Charly García & The Prostitution: 60x60: Edición 15 aniversario.

El viernes 23, día del cumpleaños de Charly, los homenajes musicales comenzarán a las 19 en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal), donde Ligia Piro presentará Inconsciente colectivo, su primer espectáculo íntegramente dedicado a la obra de García. Acompañada por X-Strings, la agrupación de cuerdas dirigida por el violonchelista y arreglador Pato Villarejo, la cantante interpretará canciones que forman parte del patrimonio de la música popular argentina. La entrada será sin costo, hasta completar la capacidad del espacio.

A la misma hora, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575), la pianista, cantante y compositora Alina Gandini presentará Gracias García, un recorrido por las composiciones de Charly desde una mirada vinculada con su universo musical. La actividad será sin costo, hasta completar la capacidad de la sala.

A las 19.30 h, la Terraza del Centro Cultural Recoleta recibirá una edición especial del ciclo Discos completos, dedicada a Clics modernos, uno de los álbumes más emblemáticos de Charly García. Julián Baglietto, MOAH, Marina Wil, Benjamín Rampoldi, León Peirone, Juan Mehler y Fabio Gómez se reunirán para interpretar sus canciones en vivo. La entrada será libre y sin costo para argentinos y residentes, con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad del espacio.

La jornada continuará a las 20 en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444), donde la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección de Nicolás Kapustiansky, presentará Clásicos del Rock Nacional. El concierto contará con la presencia de Ángela Navarro como cantante invitada y la participación especial del baterista Luis Ceravolo. El programa reunirá composiciones de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Fito Páez y León Gieco, entre ellas Barro tal vez, Cactus, Yo vengo a ofrecer mi corazón, En la ciudad de la furia, Los Salieris de Charly e Inconsciente colectivo, con arreglos para banda sinfónica de Fabio Zurita y Eliel Garbieri. La función tendrá entrada con reserva previa a través de la web del Centro Cultural 25 de Mayo.

El sábado 24, la programación continuará a las 19 en el Anfiteatro del Parque Centenario con el estreno de Tangos para Charly. Guillermo Fernández, Noelia Moncada y Hernán “Cucuza” Castiello (ver foto abajo) llevarán el repertorio de García al lenguaje del tango, acompañados por Federico Pereiro, Luka Giangulani, Yani Vega, Joaquín Bonazzola, Ulises Di Salvo y Erica Di Salvo, quien estará a cargo de la dirección musical. La entrada será sin costo, hasta completar la capacidad del espacio.

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También a las 19, el Salón Dorado de la Casa de la Cultura será escenario de Clics eternos, una propuesta del pianista y arreglador Lautaro Moreno que ofrecerá una relectura de la etapa electrónica y de vanguardia de Charly García. El espectáculo recorrerá canciones de distintos momentos de su trayectoria, con versiones para piano y voz que abordarán su repertorio desde una interpretación personal. La entrada será gratuita, hasta completar la capacidad de la sala.

A las 20, la Casa de la Cultura presentará una edición especial de Íconos del Rock Nacional, el ciclo dedicado a los artistas que marcaron la música y la cultura argentina. X-Strings Ensamble compartirá escenario con David Tagger, Kid Marki, Nana Arguen, Juku Ares, Joaco Martínez, Carmi, Mica Sabra, Uma Kabusacki, Fernando Kabusacki, Valentino Rossi y Lara Fichera. El encuentro combinará música en vivo, historias y anécdotas vinculadas con la trayectoria de García.

Pato Villarejo compartirá su experiencia detrás de Cuerdas para Charly (o cómo arreglar lo que no está roto) y su trabajo en torno a Líneas paralelas, el histórico encuentro del músico con el Teatro Colón. La propuesta contará, además, con la participación de Erica Di Salvo y Ulises Di Salvo, músicos que compartieron escenario con Charly. La producción musical estará a cargo de Erica Di Salvo, mientras que Villarejo realizará los arreglos y la dirección musical.

La entrada será libre y sin costo, hasta completar la capacidad de la sala. Más información en casadelaculturaba.org.

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El domingo 25, a las 19, la programación musical culminará en el Anfiteatro del Parque Centenario con un homenaje a La Máquina de Hacer Pájaros, la banda formada por Charly García a mediados de la década de 1970, durante el auge del rock progresivo y sinfónico. Un ensamble especial reinterpretará composiciones de sus dos discos, La Máquina de Hacer Pájaros y Películas, con obras como “Bubulina”, “No te dejes desanimar”, “Boletos, pases y abonos” y “Cómo mata el viento norte”. Participarán José Luis Fernández, bajista histórico de la agrupación; Juanito Moro, hijo del baterista Oscar Moro; Guido Spina, Nicolás Pons, Vanesa Videla y Yani Vega. La entrada será sin costo, hasta completar la capacidad del espacio.

Como parte de las celebraciones, la Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges presentará una selección especial de libros para recorrer la vida, la música y el legado de Charly García a través de biografías, testimonios y análisis de su obra. Entre los títulos seleccionados se encuentran No digas nada. Una vida de Charly García, de Sergio Marchi; Charly García para piano, de Rodrigo Guilo Villar; Charly absoluto, de Rep; El día que Charly saltó, de Carlos Polimeni; 100 veces Charly. Historias esenciales de un genio en llamas, de Fernando García; Asesínenme, de María Rosa Yorio; y Charly García: el vicio de la eternidad. Un análisis filosófico y poético de su obra, de Dante Sandrigo.

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