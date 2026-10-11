Gran Fondo Buenos Aires: con Scaloni como protagonista, miles de ciclistas corrieron por las avenidas y autopistas porteñas

La cuarta edición del Gran Fondo Buenos Aires, con más de 3.500 ciclistas este domingo 11 de octubre, fue un éxito arrollador, una fiesta multitudinaria del deporte y la camaradería, como lo había sido algunas semanas atrás la maratón ganada por el keniata Bethwel Kibet Chumba. Este domingo la prueba ciclística tuvo por supuesto distintas edades y niveles, pero la nota de color la dio la participación del entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, que disfrutó de la prueba como un ciclista más y recibió, por supuesto, la admiración y el cariño de todos.

Hubo dos circuitos: el Gran Fondo, con severos 129 kilómetros de recorrido, en tanto que el Medio Fondo demandó 46 kilómetros, no menos exigentes.

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Jorge Macri entregó los premios a los ganadores

“Preparamos y ordenamos la Ciudad para el Gran Fondo de Buenos Aires, un evento que está a la altura de las grandes competencias del mundo como Nueva York, Milán o San Remo”, afirmó visiblemente satisfecho el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, que entregó los premios a los ganadores en el Parque Sarmiento. En los 46K se impuso Juan Cruz Saiz, con un tiempo de 1 hora, 18 minutos y 36 segundos; mientras que en los 129K el vencedor fue Matías Cedeira, en 2 horas, 53 minutos y 29 segundos.

Inspirado en las grandes pruebas internacionales de ciclismo de ruta, incluyó las avenidas General Paz, Cantilo, Lugones y 9 de Julio Sur, el Paseo del Bajo y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. Pasaron por lugares icónicos como el estadio Monumental y el Obelisco.

“El deporte te enseña que siempre podés dar un poco más, que con esfuerzo y preparación podés alcanzar tu mejor versión. Por eso siempre vamos a cuidar y potenciar ese estilo de vida. Uno que nos convirtió en la Capital Mundial del Deporte 2027”, enfatizó Jorge Macri.

La competencia volvió a poner en primer plano el crecimiento del ciclismo y el uso del espacio público para la práctica deportiva y los hábitos saludables. Además promovió prácticas de sustentabilidad al reducir el impacto ambiental en el marco de su propuesta como “Carrera Verde”.

Y también tuvo un componente solidario: una parte de los fondos recaudados a través de las inscripciones se destinará, mediante Gran Fondo Asociación Civil, a la construcción de una pileta adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que asisten a la colonia deportiva del Parque Sarmiento.

El recorrido incluyó General Paz, Cantilo, Lugones y 9 de Julio Sur, el Paseo del Bajo y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno.

“Esta competencia moviliza a una enorme comunidad, como es la que practica ciclismo, y se enmarca dentro del objetivo de seguir trabajando para tener los mejores deportistas y eventos deportivos en la Ciudad en vísperas de lo que será Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027", explicó el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, que también participó con su bici.

Scaloni, feliz: "Quería disfrutar la Ciudad sin coche"

"Es muy lindo pedalear por Buenos Aires, tenía que venir porque quería disfrutar de la Ciudad sin coche, y la verdad que estuvo muy bueno. Lo disfrutamos mucho”, contó Lionel Scaloni, quien pedaleó los 129K tras largar con el primer pelotón de ciclistas a las 6 de la mañana desde el Parque Sarmiento, en Saavedra, punto donde también fue la llegada.

Acompañaron a Jorge Macri el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el presidente de Gran Fondo Asociación Civil, Matías Gutiérrez Moyano; y la co-creadora del Gran Fondo Argentina, Gabriela Castillo. También estuvo el ex jugador de rugby e ídolo de los Los Pumas, Hugo Porta.

El Gran Fondo Buenos Aires fue declarado de Interés Deportivo en la Legislatura porteña por su contribución al desarrollo deportivo y turístico, así como por sus iniciativas vinculadas al cuidado del ambiente.

HB