La Ciudad de Buenos Aires consolidó su proyección internacional en una edición récord de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, durante la que presentó su agenda como Capital Mundial del Deporte 2027 y anunció medidas clave para el sector. Con una convocatoria histórica de más de 143 mil visitantes a la feria, la participación porteña estuvo marcada por la confirmación del regreso del MotoGP al Autódromo Gálvez en abril de 2027, el desarrollo del primer Foro Internacional de Turismo Deportivo y el anuncio del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, sobre una exención impositiva de ABL e Inmobiliario para hoteles, locales gastronómicos y librerías durante el primer semestre de 2027.

En este sentido, el stand de la Ciudad de Buenos Aires combinó promoción turística, experiencias y espacios de encuentro con el sector privado, con simuladores de MotoGP, un recorrido virtual por el Autódromo a bordo de un auto de Fórmula 1 y un espacio de networking para reuniones con profesionales y prestadores turísticos.

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Como se recordará, durante la apertura del encuentro internacional, Jorge Macri anunció un nuevo paquete de alivio fiscal que eximirá a hoteles, restaurantes y librerías del pago del Impuesto Inmobiliario y ABL durante el primer semestre de 2027. La medida, contemplada en el Presupuesto porteño, da continuidad a la exención otorgada en 2026 para la gastronomía y la hotelería, abarcando ahora al sector literario, fundamental para el turismo cultural de la Ciudad. Se trata, en definitiva, de una iniciativa que busca dar previsibilidad y acompañar a los actores clave de una industria que impulsa más de 150 mil puestos de trabajo y atrae a cerca de 9 millones de visitantes anuales.

El turismo internacional en la Ciudad de Buenos Aires registró un marcado crecimiento en lo que va de 2026: entre enero y julio arribaron más de 1,6 millones de visitantes extranjeros

El turismo deportivo como estrategia para posicionar a la ciudad de Buenos Aires

Durante la última jornada de la FIT, el Foro Internacional de Turismo Deportivo reunió a representantes de organismos internacionales, empresas, clubes y competencias deportivas para analizar el impacto económico de los grandes eventos, las oportunidades de desarrollo para los destinos y las nuevas tendencias de este segmento.

La jornada contó con la participación de referentes de MotoGP, ATP, Amadeus, Meliá y ONU Turismo, entre otras organizaciones, y permitió intercambiar experiencias sobre infraestructura, organización de eventos y generación de nuevas oportunidades para el turismo.

“Que la FIT celebre sus 30 ediciones con un récord histórico refleja el enorme valor que tiene este punto de encuentro para toda la región. Esta edición fue un punto de inflexión y marcó un hito en todas nuestras participaciones gracias a la realización del Foro Internacional de Turismo Deportivo en coorganización con ONU Turismo y FAEVYT, posicionando a la Ciudad no solo como un gran destino, sino como un actor clave en la conversación global sobre la industria y el desarrollo económico”, afirmó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Del 9 al 11 de abril de 2027, Buenos Aires será la sede de la cuarta fecha del MotoGP

Otro de los acontecimientos importantes fue la presentación de la IV edición del Foro Internacional de Turismo Inclusivo, que se realizará el 9 de diciembre en el Palacio Libertad. El encuentro reunirá a referentes de ONU Turismo, organismos públicos, especialistas, prestadores y organizaciones para compartir experiencias y herramientas concretas y abordar los avances y desafíos de la accesibilidad turística, la gestión de destinos, el rol del sector privado, las propuestas culturales y la inclusión laboral.

La Ciudad incorpora la accesibilidad como uno de los pilares de su modelo de Destino Turístico Inteligente desde 2016 y cuenta con distintas herramientas y propuestas, como visitas guiadas accesibles, intérpretes en Lengua de Señas, buses turísticos accesibles, réplicas 3D y más de 20 planos hápticos distribuidos en distintos puntos de la Ciudad.

Deporte, cultura y turismo en Rosario

Tras el éxito de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la ciudad de Rosario aprovechó su presencia en la FIT para mostrar la agenda con la que buscará mantener el movimiento de visitantes durante toda la primavera. La ciudad presentó una programación que combina recitales, teatro, cultura y competencias deportivas, con figuras nacionales e internacionales y eventos de fuerte convocatoria.

En materia deportiva, uno de los principales atractivos será el regreso del Turismo Carretera al Autódromo Municipal, previsto para el 24 y 25 de octubre. A eso se suma una intensa cartelera de espectáculos, con nombres como Ronnie Wood, María Becerra, Tan Biónica, David Bisbal, Camilo, Diego Torres, Airbag y Ciro y los Persas, además del Festival Bandera.

La propuesta se completa con eventos culturales que también funcionan como motores turísticos, entre ellos la Feria Internacional del Libro de Rosario, la Semana del Arte, la Noche de los Museos Abiertos y el tradicional Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades, que se realizará del 6 al 15 de noviembre.

cp