El miércoles 22 de octubre estará marcado por la continuidad de las altas temperaturas y la inestabilidad en la región central de Argentina, con la probabilidad de chaparrones en el Área Metropolitana de Buenos Aires y alertas meteorológicas en Cuyo, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El resto del país presentará un panorama variado, con cielos mayormente nublados.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este miércoles 22 de octubre

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense, se espera una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C. La mañana será con cielo nublado o mayormente nublado, mientras que por la tarde la probabilidad de chaparrones se ubicará entre 10% y 40%.

Precipitaciones 22 de octubre

El viento soplará del sector norte, rotando al noreste y luego al este. Se recomienda tomar precauciones por las lluvias dispersas de la tarde. En gran parte de la provincia se pronostican lluvias aisladas o chaparrones durante la jornada.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cometa 3I/ATLAS: los expertos advirtieron que Donald Trump “podría arruinar una oportunidad científica histórica”

Cómo estará el clima en el resto del país

El SMN mantiene alertas amarillas en las provincias de Mendoza y San Juan por el fenómeno de viento Zonda, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h. Las temperaturas en la región de Cuyo oscilarán entre los 14 °C y 28 °C.

Temperaturas 22 de octubre

En el norte argentino, las temperaturas máximas podrían rondar los 30 C, con cielo mayormente nublado. En la Patagonia, se esperan mínimas frescas, alrededor de los 10 °C, con nubosidad variable.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El jueves 23 de octubre, se espera un nuevo ascenso de la temperatura en Capital Federal y Gran Buenos Aires, con una máxima que alcanzaría los 30 °C y vientos del sector norte. El cielo estará mayormente nublado, siendo la jornada previa al cambio de aire.

Para el viernes 24, un marcado descenso térmico llegará al centro del país, con una máxima de 23 °C y mínimas de 20 °C, y se pronostican tormentas de variada intensidad durante todo el día. El fin de semana continuará fresco, con chaparrones aislados el sábado.