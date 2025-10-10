Alerta por ciclogénesis: se esperan tormentas fuertes, granizo y vientos intensos en el centro del país

Una potente ciclogénesis, la formación de un sistema de bajas presiones, provocará un fin de semana de condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional.

A partir de la tarde y noche del sábado 11 de octubre, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de ráfagas de viento y posible caída de granizo, principalmente en la franja central del país.

El fenómeno también traerá aparejado un notable descenso de las temperaturas.

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Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este sábado 11 de octubre

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense, la jornada comenzará con un ambiente cálido y algo de nubosidad. Se espera una temperatura máxima que rondará los 27°C a 30°C.

Sin embargo, hacia la segunda mitad del día, la inestabilidad irá en aumento con alta probabilidad de tormentas fuertes, actividad eléctrica y la ocasional caída de granizo. Se estiman precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 milímetros.

En el resto de la provincia de Buenos Aires, el panorama es similar. Las precipitaciones comenzarán durante la mañana en el sur y se extenderán al oeste a lo largo del día, intensificándose por la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta amarilla por tormentas fuertes para varias localidades. En el oeste bonaerense se esperan los mayores acumulados, que podrían alcanzar picos de hasta 130 milímetros, especialmente durante el domingo.

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El fenómeno de ciclogénesis afectará a varias provincias de la franja central. En el sur de Santa Fe y el este de Córdoba también hay una alta probabilidad de tormentas severas con posible caída de granizo a partir de la tarde del sábado.

Además, se prevén vientos fuertes que soplarán primero del sector este y luego rotarán al sur, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h, afectando también a San Luis y La Pampa.

En la región de Cuyo, se espera tiempo ventoso con descenso de la temperatura y tormentas aisladas, con probables nevadas en la zona cordillerana.

El norte del país, por su parte, se mantendrá con tiempo más estable durante el sábado, aunque la inestabilidad se trasladará a Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos hacia la madrugada del domingo, manteniendo el riesgo de tormentas fuertes en esa zona.

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El domingo 12 de octubre, las condiciones de inestabilidad persistirán durante todo el día, especialmente en la provincia de Buenos Aires y el Litoral. Se espera un marcado descenso de la temperatura, con una máxima que se desplomará a un rango de entre 16°C y 21°C

Hacia la noche del domingo y la madrugada del lunes 13 de octubre, se espera una mejoría general de las condiciones meteorológicas en la franja central, con el cese de las alertas. A partir del lunes, se prevé un tiempo más estable y un paulatino ascenso de las temperaturas en la mayor parte del país, aunque el sistema de mal tiempo podría seguir afectando el extremo noreste del territorio nacional.

LT