Buenos Aires inicia una recuperación térmica con máximas de hasta 27 °C y tormentas aisladas

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) iniciará esta semana un paulatino ascenso de las temperaturas que culminará con máximas de 27 °C hacia el fin de semana, dejando atrás un periodo caracterizado por marcas térmicas inusualmente bajas y precipitaciones persistentes, según informó la plataforma especializada Meteored.

El último lunes 26 del mes comenzó con un ambiente gélido y un cielo despejado que provocó marcas mínimas sumamente bajas en la región. En la Capital Federal, el mercurio descendió hasta los 8,7 °C, mientras que en la localidad bonaerense de El Palomar se registró una mínima de 2,5 °C, una cifra excepcionalmente fría para esta época del año, donde los valores habituales rondan entre los 11 °C y 13 °C.

El Pacífico se vuelve más azul por El Niño: qué significa para la vida marina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A lo largo del lunes, la máxima estimada no superó los 18 °C, con una nubosidad en paulatino aumento y vientos moderados del sudeste que mantuvieron la sensación fresca en todo el territorio del conurbano y la ciudad.

Sube la temperatura en Buenos Aires y el jueves asoma con inestabilidad

Sin embargo, el escenario meteorológico comenzará a modificar su rumbo a partir de este martes 27, cuando los valores oscilen entre los 12 °C y 21 °C, marcando el inicio del repunte térmico en la franja central del país. Para el miércoles 28 se aguarda una jornada con mínimas de 13 °C y máximas de 23 °C, junto con el ingreso de abundante nubosidad desde la tarde, aunque con baja probabilidad de precipitaciones.

El quiebre de la estabilidad llegará el jueves 29 de octubre, jornada señalada como la más inestable de la semana. El ingreso de humedad sumado a la circulación de vientos del este y nordeste propiciará la formación de chaparrones y tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvia estimada en un 40 % sobre el área metropolitana.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) iniciará esta semana un paulatino ascenso de las temperaturas

Pese a la posible inestabilidad del jueves, los especialistas remarcan que las precipitaciones no se darán de manera generalizada. Las marcas térmicas durante ese día se mantendrán entre los 14 °C y 23 °C, conservando la tendencia templada en el ambiente.

De acuerdo con el reporte del meteorólogo Christian Garavaglia en Meteored, el viernes 30 devolverá las condiciones de estabilidad a la región, registrando nubosidad variable, una mínima de 15 °C y un techo térmico de 24 °C.

El punto máximo de esta mejora en el tiempo se alcanzará durante el sábado 31, consolidándose como el día más cálido de todo el periodo analizador. Con una mínima de 17 °C y una máxima proyectada en 27 °C, la jornada presentará predominio de sol, ideal para el desarrollo de actividades al aire libre.

Noviembre tendrá feriados por la visita del Papa León XIV: qué días serán y dónde rigen

Hacia el domingo 1 de noviembre, se aguarda una ligera probabilidad de chaparrones aislados cercana al 30 %, pero con registros térmicos que se mantendrán entre los 17 °C y 25 °C, manteniendo el ambiente cálido.

De este modo, los pronósticos a mediano plazo descartan el retorno inmediato del frío intenso que predominó durante buena parte de octubre. Las proyecciones meteorológicas señalan que el inicio del próximo mes sostendrá temperaturas primaverales, con valores máximos que frecuentemente se aproximarán o superarán la barrera de los 25 °C.