Calor anómalo y lluvias: qué puede provocar la llegada de El Niño en la Argentina

La posible consolidación de un nuevo episodio de El Niño mantiene en alerta a los servicios meteorológicos de todo el mundo. La reciente actualización del monitoreo realizado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sostiene que existen altas probabilidades de que las condiciones oceánicas y atmosféricas del Pacífico tropical evolucionen hacia una fase cálida, con efectos potencialmente significativos sobre las temperaturas en numerosas regiones del planeta, incluida Argentina.

Desde la OMM subrayan que la intensidad de los impactos depende de múltiples factores y que los efectos regionales pueden variar considerablemente. Sin embargo, los modelos climáticos coinciden en que el Cono Sur se encuentra entre las zonas más sensibles a los cambios asociados con este fenómeno natural.

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El profesor de Clima y Sostenibilidad de la Universidad de San Pablo y meteorólogo brasileño, Carlos Nobre, explicó que “los eventos de El Niño alteran la circulación atmosférica de gran escala y suelen favorecer condiciones más húmedas en amplias áreas del sur de América del Sur”.

Qué puede provocar la llegada de El Niño en la Argentina, según la OMM

Según el especialista, la combinación de temperaturas oceánicas elevadas y una atmósfera más cálida puede potenciar la ocurrencia de precipitaciones intensas.

Los expertos sostienen que la influencia del fenómeno climático suele sentirse con mayor fuerza en la región, debido a que existe una tendencia histórica a registrar lluvias superiores a los promedios estacionales.

Mientras continúan las observaciones y los pronósticos estacionales se actualizan mes a mes, la Argentina y el resto del Cono Sur permanecen atentos a la evolución del Pacífico tropical. Si el fenómeno termina consolidándose, las lluvias abundantes y los períodos de calor anómalo podrían convertirse en protagonistas del escenario climático regional durante los próximos meses.



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¿Cómo impactará El Niño en el Cono Sur?

Los expertos sostienen que la influencia de El Niño suele sentirse con mayor fuerza en Argentina, Uruguay, el sur de Brasil y Paraguay. En estas regiones existe una tendencia histórica a registrar lluvias superiores a los promedios estacionales, especialmente durante la primavera y el inicio del verano.

Calor anómalo y lluvias abundantes: qué puede provocar la llegada de El Niño en la Argentina, según la OMM

“Los efectos de El Niño no son uniformes y que cada país experimenta impactos diferentes. Lo importante es comprender que hablamos de una modificación de las probabilidades climáticas y no de un pronóstico exacto para cada localidad”, afirmó la física, climatóloga y especialista en cambio climático, Maisa Rojas

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Para la Argentina, las mayores probabilidades de precipitaciones abundantes se concentran sobre la región pampeana, el Litoral y parte del centro del país. Esto podría favorecer la recuperación de reservas hídricas en áreas agrícolas, aunque también incrementaría el riesgo de anegamientos urbanos, crecidas de ríos y eventos de tormentas intensas.

PM/ff