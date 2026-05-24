Bahía Blanca vivirá un domingo marcado por el frío persistente y una nubosidad que irá en aumento, bajo la estricta influencia de vientos moderados provenientes del sector norte.

El panorama meteorológico para hoy expondrá la consolidación de una masa de aire frío sobre toda la región austral de la provincia. El puerto y las zonas urbanas sentirán el impacto de las bajas temperaturas matutinas, aunque el viento del cuadrante norte aportará una leve moderación térmica hacia el mediodía, impidiendo un descenso aún mayor en el termómetro.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana registrará un ambiente marcadamente frío con una temperatura base que se ubicará en los 6°C. El cielo presentará nubosidad variable, presentándose mayormente nublado durante las primeras horas en el centro bahiense y las localidades de la periferia. Los vientos soplarán de forma constante desde el norte con intensidades moderadas de entre 13 y 22 km/h.

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Hacia la tarde, las condiciones meteorológicas mostrarán un leve incremento térmico que llevará el termómetro hasta los 15°C estipulados por el Servicio Meteorológico Nacional. En la zona portuaria de Ingeniero White y en los sectores rurales de General Cerri, las ráfagas del sector norte se incrementarán paulatinamente, alcanzando velocidades estimadas de 23 a 31 km/h, incrementando levemente la sensación de frescura.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

El mapa de alertas del SMN no reportará eventos severos para las próximas horas en el sudoeste bonaerense, garantizando una estabilidad climática relativa en toda la franja costera y agraria. En ciudades vecinas como Punta Alta y el balneario de Monte Hermoso, el comportamiento del viento norte replicará el escenario de la cabecera departamental, con ráfagas moderadas y cielo parcialmente cubierto.

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En la zona de Médanos y los distritos de influencia que analiza la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, los productores registrarán niveles de humedad promedio del 65%. La ausencia de precipitaciones facilitará las tareas pendientes en el sector rural, consolidando un panorama de estabilidad climática sin tormentas ni frentes de inestabilidad que alteren la normalidad de la región.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Las proyecciones anticiparán la continuidad de este escenario durante el comienzo de la semana, donde el viento norte mantendrá su dominio antes de registrar una rotación hacia el sector noroeste. Las temperaturas no manifestarán variaciones de importancia, sosteniendo las mañanas frías con mínimas de un dígito y tardes frescas que difícilmente superarán la barrera de los 15°C en todo el territorio del sur provincial.