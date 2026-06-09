A lo largo de este martes, Bahía Blanca y sus alrededores registrarán marcas térmicas moderadas con una máxima de 15°C y una mínima de 5°C. El viento soplará principalmente desde el cuadrante norte con intensidad leve a moderada, alcanzando velocidades de hasta 23 kilómetros por hora, lo que mantendrá las condiciones estables pero con un incremento paulatino de la nubosidad hacia la tarde.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

Durante las próximas horas, los termómetros bahienses indicarán marcas agradables para la época invernal, posicionando la temperatura promedio en torno a los 12°C. El viento norte inyectará aire levemente más templado sobre el asfalto del centro, mientras que el cielo pasará de estar parcialmente despejado a mayormente cubierto con el correr de la jornada.

Clima lunes 9 de junio

En la zona portuaria de Ingeniero White y en las delegaciones de General Cerri, la sensación térmica se sostendrá alineada a los valores reales gracias a la ausencia de ráfagas severas. Las estaciones meteorológicas locales registrarán una humedad elevada, cercana al 85 por ciento, lo cual generará neblinas aisladas en los sectores periféricos y rurales sin afectar la visibilidad de manera crítica.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

La situación en las localidades vecinas mostrará un panorama de estabilidad climática absoluta. En Punta Alta y Médanos se replicará el escenario de cielo cubierto con temperaturas máximas que rondarán los 14°C, acompañadas por vientos del noroeste de entre 15 y 25 kilómetros por hora que no representarán ningún peligro para los habitantes.

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De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, la región del sudoeste bonaerense permanecerá libre de alertas por tormentas o vientos fuertes durante todo el día. En los campos y zonas productivas, los datos de la Bolsa de Cereales ratifican óptimas condiciones de visibilidad, descartando fenómenos de polvo en suspensión que compliquen el tránsito en las rutas principales.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Los modelos de previsión indican que el viento rotará hacia el sector oeste de cara al miércoles, impulsando un termómetro que tocará los 17°C de máxima bajo un sol radiante. Esta tendencia anticiclónica asegurará jornadas soleadas y un paulatino ascenso de temperatura que se consolidará hacia el fin de semana, manteniendo el ambiente seco y las tardes templadas en toda la jurisdicción.