Un manto de nubosidad densa se asentará firmemente sobre el Área Metropolitana durante toda la jornada. La temperatura máxima alcanzará los 15°C por la tarde, mientras que la mínima descenderá hasta los 11°C en las horas nocturnas. Afortunadamente, el Servicio Meteorológico Nacional no emitirá alertas tempranas por fenómenos extremos en la región capitalina.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 24 de Mayo

El ambiente se mantendrá marcadamente fresco y con un alto índice de humedad que se ubicará en el 84%. En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo permanecerá completamente nublado tanto de día como de noche, con una bajísima probabilidad de precipitaciones aisladas que apenas llegará al 10% durante la tarde. Los vientos soplarán moderados desde el sector noreste a una velocidad constante de 8 mph (unos 13 km/h).

Ola de frío polar pero sin lluvias: cómo estará el clima este fin de semana largo del 25 de mayo

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Por su parte, en el Conurbano bonaerense las condiciones registrarán una mayor amplitud térmica, especialmente en las zonas suburbanas más alejadas del Río de la Plata. Allí la sensación térmica se sentirá más baja debido a la combinación de la densa cobertura nubosa y la humedad reinante. Durante la noche, la probabilidad de lluvias ligeras se elevará levemente hasta un 20% en diversos municipios del Gran Buenos Aires.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El territorio nacional presentará un panorama de estabilidad generalizada en las principales provincias productivas y turísticas. La provincia de Buenos Aires mantendrá vientos predominantes del sector norte y noreste, aportando aire húmedo en toda la franja costera. No se registrarán alertas meteorológicas activas para las provincias de Córdoba, Santa Fe o Mendoza, garantizando un domingo de condiciones tranquilas en el centro del país.

El índice de rayos UV se mantendrá bajo y con riesgo mínimo para la salud en gran parte de la Argentina

La situación diferirá levemente en las provincias de la Patagonia, donde el ingreso de frentes fríos mantendrá las marcas térmicas en niveles invernales. En la provincia de Chubut y la provincia de Santa Cruz se prevé un aumento de la nubosidad y ráfagas moderadas del sector oeste, aunque sin revestir la gravedad necesaria para activar los niveles de alerta amarilla del Sistema de Alerta Temprana.

Pronóstico extendido

El inicio de la próxima semana estará caracterizado por la continuidad de la masa de aire húmedo sobre el centro del país. Los vientos mantendrán su componente del sector noreste, lo que impedirá un descenso brusco de las temperaturas pero sostendrá los cielos mayormente cubiertos o parcialmente nublados sobre la Capital Federal y sus alrededores durante los próximos tres días.

Hacia mediados de semana, los modelos meteorológicos sugieren una rotación de los vientos hacia el sector sur. Este cambio de circulación favorecerá el ingreso de aire más seco y frío, provocando una progresiva disminución de la nubosidad y un marcado descenso de las temperaturas mínimas, consolidando las condiciones típicas del otoño austral de cara al cierre del mes.