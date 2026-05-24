El Servicio Meteorológico Nacional emitió un pronóstico actualizado para CABA y el AMBA; enterate cómo va a seguir el tiempo durante la tarde y noche en esta jornada patria.

Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima hoy Domingo 24 de Mayo en Ciudad de Buenos Aires

El mediodía arrancó con una temperatura de 14°C en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañada por un viento leve del sector sur que aportó un aire bastante fresco. La humedad se mantuvo alta durante las primeras horas, pero la tendencia inmediata del SMN indica que las nubes empezarán a disiparse de manera paulatina en las próximas horas.

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Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 24 de mayo

La nubosidad que dominó la mañana porteña disminuirá notablemente durante la tarde, lo que permitirá que el sol asome con más fuerza. La temperatura máxima estimada para hoy rozará los 17°C, un valor ideal para los que decidieron salir a pasear. Los vientos del sur continuarán soplando de forma moderada, manteniendo el ambiente fresco pero agradable en toda la región metropolitana.

Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima en Bahía Blanca hoy Domingo 24 de Mayo

Para la noche, el cielo quedará prácticamente despejado y se registrará un marcado descenso térmico que obligará a buscar abrigo. El termómetro se ubicará cerca de los 10°C para el cierre del día, y la probabilidad de lluvias será nula. Las condiciones meteorológicas resultarán sumamente estables, ideales para quienes planificaron cenas o salidas en la víspera del feriado nacional.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El mapa de Alertas a Corto Plazo del Servicio Meteorológico Nacional no mostró complicaciones urgentes para la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el organismo centralizó su atención en el noreste argentino, donde las tormentas aisladas afectaron las primeras horas del domingo. El resto de la región pampeana experimentó una mejora generalizada, con un ambiente marcadamente otoñal y vientos rotando al cuadrante sur.

Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima en Rosario hoy Domingo 24 de Mayo

Hacia el sur de la Patagonia, el panorama lució diferente debido al ingreso de un frente frío que provocó nevadas en las zonas cordilleranas. En el norte del país, las temperaturas máximas todavía se mantuvieron elevadas, superando los 24°C en varias localidades. La estabilidad que dominó la franja central avanzará progresivamente hacia esas provincias norteñas durante las próximas horas de la jornada.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El lunes 25 de mayo comenzará con un ambiente bastante frío y marcas térmicas estables que oscilarán entre los 8°C de mínima y los 16°C de máxima. El viento sur consolidará el descenso de la temperatura, pero el sol brillará con fuerza desde temprano en un cielo despejado. Será una jornada patria fría, seca y sin probabilidad de precipitaciones.

LV/ff