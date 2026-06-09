El Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 11°C al mediodía en la Capital Federal, con una sensación térmica menor debido al viento leve del sector sur. La tendencia inmediata indica que el cielo continuará mayormente despejado durante las próximas horas, permitiendo que el sol alivie un poco el ambiente, aunque el ambiente frío dominará el resto de la jornada.

Cómo estará clima en CABA este martes 9 de junio

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 9 de junio

La nubosidad disminuyó notablemente en comparación con las primeras horas de la mañana, consolidando un cielo despejado que se mantendrá por la tarde. No se prevé ninguna probabilidad de lluvias para lo que resta del día, lo que garantizará un regreso a casa sin complicaciones climáticas, ideal para quienes se desplazan por el Área Metropolitana.

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Para el cierre del día, la temperatura descenderá de forma marcada hasta ubicarse en torno a los 6°C durante la noche. El viento rotará levemente hacia el sudoeste, incrementando la sensación de frío, por lo que resultará indispensable contar con abrigo pesado si vas a circular por la vía pública hacia el final de la jornada.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El organismo oficial mantiene el territorio de la provincia de Buenos Aires sin Avisos a Corto Plazo activos para esta tarde. Sin embargo, el centro del país experimentó heladas generalizadas a la madrugada, y el frío polar consolidó temperaturas bajo cero en varias localidades de la región pampeana, donde el cielo también comenzó a despejarse paulatinamente.

Cómo estará el clima en Bahía Blanca hoy martes 9 de junio

En la región patagónica se registraron nevadas aisladas y ráfagas intensas en la zona cordillerana, bajo un panorama de inestabilidad persistente. Por su parte, el norte argentino vivió una mañana con abundante nubosidad y marcas térmicas más amables, aunque el frente frío avanzará sobre esa zona durante la noche, provocando un marcado descenso de la temperatura.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La próxima jornada arrancará con condiciones muy similares, consolidando el ambiente invernal en toda la región. El amanecer del miércoles presentará temperaturas mínimas extremadamente bajas en el conurbano bonaerense, con alta probabilidad de heladas suburbanas, aunque el cielo despejado y el viento del norte ayudarán a que la tarde resulte un poco más agradable y templada.