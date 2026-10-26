Este lunes 26 de octubre se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones significativas y un leve ascenso en las marcas térmicas respecto al fin de semana.

La jornada marca el inicio de una semana de tiempo estable en el AMBA, caracterizada por el paulatino aumento de las temperaturas máximas.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Para la mañana de este lunes en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se prevé un ambiente fresco, con una marca mínima de 11°C y cielo parcialmente nublado. Los vientos soplarán moderados desde el sector sudeste, rotando gradualmente al este.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El AMBA arranca la semana con frío invernal y un nuevo frente inestable amenaza a Buenos Aires

Hacia la tarde, el valor térmico máximo alcanzará los 17°C en CABA, mientras que en la zona del gran Buenos Aires las marcas se mantendrán en registros similares con nubosidad en aumento. No se registraran lluvias sobre la región.

La humedad promedio se ubicará cercana al 62%, con un índice de radiación UV en niveles moderados. Durante la noche, el termómetro descenderá hasta los 14°C, cerrando un día con condiciones estables.

Alertas meteorológicas este lunes 26 de octubre y el pronóstico para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas meteorológicas amarillas, naranjas ni rojas para la Capital Federal ni el cordón bonaerense durante la jornada. A nivel nacional, las condiciones se mantienen estables en gran parte de la región central del país, sin eventos de severidad previstos para las próximas horas.

Luna del Cazador 2026: ¿cuándo, a qué hora y cómo verla en la Argentina?

En el pronóstico extendido para CABA y el AMBA, el martes 27 continuará el incremento gradual de la temperatura, con una mínima de 14°C y una máxima que llegará a los 18°C con cielo nublado.

Para el miércoles 28, el ascenso térmico se consolidará con valores que irán desde los 14°C hasta los 20°C. De cara al jueves 29 y viernes 30, se aguarda la llegada del sol pleno con máximas de 21°C.

Hacia el próximo fin de semana, las previsiones anticipan buenas condiciones meteorológicas en la región metropolitana. El sábado 31 de octubre se perfila con ambiente cálido, sol y una máxima cercana a los 23°C.