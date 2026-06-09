Luego de las precipitaciones registradas al inicio de la semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires ingresa en un período de mayor estabilidad atmosférica, aunque el enfriamiento nocturno y la alta saturación de la capa más baja de la atmósfera generarán complicaciones de visibilidad en las primeras horas de este martes 9 de junio.

Las autoridades viales emitieron recomendaciones específicas ante la presencia de bancos de niebla densos que afectarán los principales accesos a la Capital Federal. La circulación aeroportuaria y los servicios de transporte terrestre operarán bajo condiciones de precaución extrema debido a la reducción drástica del campo visual periférico.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy martes 9 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para la Ciudad de Buenos Aires una marca mínima de 9°C, mientras que el valor térmico máximo se posicionará en los 14°C. Los porcentajes de humedad promedio rozarán el 89% durante gran parte del día, lo que acentuará un escenario de nubosidad variable con vientos leves que oscilarán entre los 5 y 7 kilómetros por hora, con un claro predominio del sector sur durante la mañana y rotando hacia el noreste por la noche.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Clima martes 9 de junio

En el primer cordón del Gran Buenos Aires, localidades como Avellaneda replicarán los parámetros de la Ciudad Autónoma, manteniendo marcas de 8°C de mínima con nulas probabilidades de lluvia. Las ráfagas de viento no representarán peligro, ya que se mantendrán por debajo de los 10 kilómetros por hora, permitiendo que la sensación térmica no sufra desvíos significativos respecto a la temperatura real registrada por los sensores oficiales.

Hacia la zona oeste del conurbano, en distritos como Ituzaingó, el rigor térmico matutino se sentirá con mayor intensidad, marcando un piso de 7°C en las primeras horas. La cobertura del cielo pasará de mayormente cubierta a parcialmente nublada hacia la tarde, disipando de forma progresiva la humedad en superficie, lo que dará lugar a condiciones aptas para las actividades al aire libre sobre el cierre de la jornada de este martes.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del SMN mantiene el monitoreo sobre las variables del centro y norte del país. En el territorio de la Provincia de Buenos Aires, ciudades costeras como Aguas Verdes registrarán temperaturas más acotadas, con una máxima de 12°C y vientos del sector oeste rotando al norte, manteniendo también una marcada presencia de neblina matinal que condicionará el tránsito vehicular sobre las rutas provinciales atlánticas.

La NASA anunciará los cuatro astronautas elegidos para la histórica misión Artemis III

El resto de la geografía nacional experimentará un ingreso de altas presiones que garantizará estabilidad climática en las provincias centrales de Córdoba y Santa Fe, donde se aguarda un paulatino descenso de las marcas térmicas mínimas y la probabilidad de heladas aisladas en sectores rurales. La masa de aire frío comenzará a consolidarse tras el paso del último frente frontal, desplazando las condiciones inestables de jornadas previas.

En la región del noroeste argentino, las provincias de Salta y Jujuy mantendrán condiciones de buen tiempo con amplitudes térmicas marcadas, típicas de la estación invernal que se aproxima. En contraposición, los sistemas frontales que operan en la zona cordillerana sur mantendrán ráfagas moderadas, pero sin activar por el momento alertas meteorológicas de carácter urgente en los sectores poblados.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El análisis de la tendencia para los próximos días muestra un escenario de consolidación estacional. Para el miércoles, los modelos del organismo oficial anticipan un leve repunte térmico con una máxima estimada en 14°C y cielo parcialmente nublado, marcando el fin definitivo de las anomalías húmedas del fin de semana largo y permitiendo jornadas laborables secas pero frescas.

La NASA detectó una "mancha fría" en Groenlandia: el debilitamiento de la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico

La rotación clave de los vientos se consolidará hacia el jueves, cuando el ingreso de un frente con componente norte aporte un incremento moderado en las marcas térmicas vespertinas, empujando el termómetro hasta un techo de 16°C. Esta masa de aire templado operará como un amortiguador temporal antes del reingreso de un pulso de aire polar proyectado para las jornadas subsiguientes.

Para el cierre de la semana laboral, se consolidará el buen tiempo en todo el bloque central del territorio, con nulas probabilidades de precipitación y un patrón de nubosidad que facilitará la radiación solar diurna, ayudando a templar los ambientes urbanos del AMBA luego de las mañanas frías.