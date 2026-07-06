El inicio de semana en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires estará marcado por la continuidad del aire polar este lunes 6 de julio. El cielo despejado no evitará que las bajas temperaturas dominen las primeras horas de la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por frío extremo debido a marcas térmicas que pueden generar riesgos en la salud, especialmente para grupos vulnerables.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy lunes 6 de julio

Durante la mañana se consolidará un ambiente gélido en toda la región metropolitana, con una temperatura mínima que se ubicará en los 4°C. No obstante, en algunas áreas del Conurbano bonaerense las heladas suburbanas podrían empujar el termómetro hacia registros aún más bajos.

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Clima lunes 6 de julio

La tarde ofrecerá un leve alivio gracias a la presencia del sol. Las condiciones serán completamente soleadas y la temperatura máxima alcanzará exactamente los 11°C, configurando una jornada rigurosamente invernal.

El reporte del organismo oficial indica que la humedad promedio se posicionará en el 77%. Este descenso de la humedad respecto a los días previos contribuirá a una atmósfera más seca pero notablemente fría.

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Por su parte, los vientos predominarán desde el oeste con una velocidad constante de 12 mph. No se prevén precipitaciones significativas para el resto del día, consolidando la estabilidad en el AMBA.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El mapa nacional muestra el impacto masivo de la masa de aire antártico. El Sistema de Alerta Temprana ratificó la alerta amarilla por temperaturas extremas para un total de 17 provincias del centro y norte del país.

El mapa nacional muestra el impacto masivo de la masa de aire antártico

Las jurisdicciones afectadas bajo advertencia oficial incluyen a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Fe.

Las recomendaciones de las autoridades ante este escenario se centran en evitar la exposición prolongada en exteriores y mantener los hogares calefaccionados de manera segura para prevenir incidentes con monóxido de carbono.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Las perspectivas para los próximos días anticipan una rotación de vientos que comenzará a modificar el panorama térmico. Hacia el martes 7 de julio, el viento rotará al noroeste a 11 mph, lo que impulsará un ascenso de la temperatura máxima hasta los 16°C, con una mínima de 5°C.

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La tendencia de moderación se consolidará promediando la semana. Para el miércoles 8 de julio, el cielo se presentará mayormente nublado con vientos del norte, registrando una mínima de 9°C y una máxima que repetirá los 16°C.

Finalmente, el feriado del jueves 9 de julio mantendrá el ambiente templado por la tarde con una máxima de 15°C y cielo cubierto. El ingreso de aire más suave permitirá dejar atrás el tramo más severo de este ingreso polar en el centro del país.