Clima en el AMBA: frío polar con temperaturas mínimas que oscilarán los 3°C para el fin de semana largo

El AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) se prepara para atravesar uno de los períodos más fríos de lo que va del año durante el próximo fin de semana largo. Según las previsiones meteorológicas, una masa de aire polar avanzará sobre el centro y este del país, generando un significativo descenso de las temperaturas y mínimas que oscilarán entre los 3°C y los 6°C.

El fenómeno del recrudecimiento invernal responde al desplazamiento de un sistema de alta presión proveniente de la Patagonia y el sur del continente. Este tipo de configuraciones atmosféricas suele favorecer el ingreso de aire seco y frío, provocando condiciones propicias para heladas en amplias regiones de la provincia de Buenos Aires.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: bancos de niebla matinales y probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los expertos señalaron que la sensación térmica podría ubicarse varios grados por debajo de la temperatura real debido a la persistencia de vientos moderados procedentes del sector sur y sudoeste.

Frío polar en el AMBA

Los meteorólogos anticipan que el ingreso de aire polar comenzará a consolidarse entre el jueves y el viernes, generando jornadas con escasa amplitud térmica, cielo parcialmente nublado y vientos provenientes del sector sur. Cuáles serán las marcas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Se espera la llegada de una “bomba antártica” para el 19 de junio: cuáles serán las 8 provincias afectadas

¿Cuáles serán las temperaturas mínimas el fin de semana largo en el AMBA?

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas actuales, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 3°C y los 6°C en distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Para el sábado se esperan en el AMBA registros cercanos a los 5°C durante las primeras horas de la mañana, mientras que el domingo los valores podrían descender hasta los 4°C. En algunas localidades del conurbano bonaerense alejadas del centro urbano, no se descarta que los termómetros se acerquen a los 3°C e incluso registren valores inferiores en zonas rurales.

Frío polar en el AMBA

Clima en Rosario: el frío polar se instala en la región con heladas intensas

El lunes feriado mantendría características similares, con una mínima estimada entre 4°C y 5°C y una máxima que difícilmente supere los 13°C o 14°C. La llegada del aire polar marcará un contraste respecto de las condiciones relativamente benignas registradas durante los últimos días en la región metropolitana.

PM