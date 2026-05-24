El domingo se presentará ideal para paseos cubiertos o caminatas abrigadas, ya que la inestabilidad quedará totalmente descartada en toda la Costa Atlántica. Las nubes cubrirán el cielo marplatense durante gran parte de la jornada, pero la ausencia de precipitaciones permitirá el desarrollo de actividades recreativas y mantendrá la tranquilidad en la región portuaria.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La jornada comenzará con un ambiente muy frío en el partido de General Pueyrredón. La nubosidad resultará compacta desde las primeras horas, mientras que el viento soplará de forma constante desde el sector norte, aportando una masa de aire más húmedo que incrementará la sensación de frescura en la zona costera y en el Puerto.

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Hacia el sector de Sierra de los Padres y Batán, las temperaturas registrarán marcas térmicas rigurosas durante la mañana, aunque la intensidad de las ráfagas se mantendrá en niveles moderados. El cielo mayormente cubierto dominará el paisaje serrano, limitando la presencia del sol pero garantizando condiciones de total estabilidad atmosférica.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional no emitirá ningún tipo de alerta meteorológica para General Pueyrredón ni para las localidades vecinas de la Costa Atlántica. Ciudades balnearias como Miramar y Mar Chiquita compartirán el mismo escenario de nubosidad abundante y vientos leves a moderados del cuadrante norte, sin riesgo de tormentas.

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La tranquilidad meteorológica se extenderá hacia Villa Gesell y Pinamar, donde Defensa Civil reportará normalidad absoluta. Las condiciones generales serán óptimas para el tránsito en las rutas costeras, ya que se disiparán los bancos de niebla matinales y se consolidará un panorama firmemente templado para la época del año.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El lunes traerá la continuidad del buen tiempo para residentes y turistas en el cierre del fin de semana largo. Se prevé un mantenimiento de las marcas térmicas estables, con cielos que pasarán a estar parcialmente nublados y vientos que rotarán levemente, asegurando jornadas confortables para el descanso antes del inicio de la semana laboral.