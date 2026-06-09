La inestabilidad cederá espacio a un ambiente sumamente frío pero estable en la Costa Atlántica, ideal para abrigarse bien antes de salir. Las primeras horas del día presentarán bancos de niebla espesos que dificultarán el tránsito vial, aunque con el correr de la tarde el cielo lucirá parcialmente nublado, permitiendo algunos momentos de sol diseminados en toda la región costera.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

El termómetro marcará un amanecer helado en todo el partido de General Pueyrredon, estabilizando la temperatura actual en marcas muy bajas durante la madrugada. En la zona del Puerto y las playas céntricas, el viento soplará desde el sector noroeste a velocidades de entre 14 y 24 kilómetros por hora, lo que generará una sensación térmica aún menor a los valores medidos por los sensores oficiales.

Clima martes 9 de junio

Los residentes de Batán y los productores en Sierra de los Padres experimentarán heladas aisladas debido a la combinación de cielo despejado en la madrugada y baja humedad ambiental. Hacia la tarde, la nubosidad irá en aumento paulatino, pero la velocidad del viento se mantendrá moderada, garantizando condiciones óptimas para la actividad portuaria y el movimiento comercial de la ciudad sin riesgo de temporales.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de nivel amarillo por presencia de niebla densa durante las primeras horas de la jornada. Dicha advertencia afectará la visibilidad en las rutas vecinales que conectan a Mar del Plata con las localidades vecinas de Miramar y Mar Chiquita, por lo que Defensa Civil recomienda extremar las precauciones vehiculares.

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Hacia el norte de la región, en Villa Gesell, el panorama meteorológico mostrará un comportamiento idéntico, con marcas térmicas que oscilarán entre los 5°C y los 13°C. El viento rotará levemente hacia el sector norte al caer la tarde, aportando aire un poco más templado que desactivará cualquier posibilidad de lluvias o chaparrones en toda la franja costera bonaerense.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Las proyecciones anticipan un escenario cambiante para el descanso, ya que el viernes ingresará un frente húmedo que incrementará la probabilidad de precipitaciones aisladas sobre la costa. No obstante, las temperaturas ascenderán levemente hasta los 15°C de máxima antes del sábado, ofreciendo una ventana de alivio térmico para los turistas que planifiquen paseos antes del ingreso de una nueva masa de aire polar.