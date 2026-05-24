El panorama meteorológico para este domingo se presentará con un marcado cambio en las condiciones respecto a los días previos, ya que una masa de aire húmedo se asentará sobre toda la región. Los rosarinos vivirán un día netamente otoñal, donde la densa cobertura nubosa ganará protagonismo desde las primeras horas, modificando el ritmo del Gran Rosario y condicionando las actividades al aire libre planificadas para el fin de semana.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Las condiciones climáticas en las áreas urbanas mostrarán un ambiente fresco y predominantemente gris. La temperatura máxima alcanzará los 18°C en horas de la tarde, mientras que la humedad relativa se mantendrá elevada en torno al 77%, un factor clave que incrementará la sensación de frío en las zonas residenciales de Funes y Roldán, y especialmente de cara al Río Paraná en el Paseo del Caminante.

Ola de frío polar pero sin lluvias: cómo estará el clima este fin de semana largo del 25 de mayo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El viento soplará de forma leve pero constante desde el sector noreste, con velocidades estimadas en 11 km/h. En cuanto a las precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional reporta apenas un 10% de probabilidad de lluvias aisladas, por lo que la jornada transcurrirá mayormente seca, aunque con la postal típica del Monumento a la Bandera recortada contra un manto de nubes.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Para el sector sur santafesino, las estaciones locales y el SMN no registrarán alertas vigentes por tormentas severas, aunque se mantendrá una estricta vigilancia sobre la visibilidad en las rutas de la región. Localidades vecinas como San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución presentarán un escenario similar, con bancos de niebla matinales que exigirán extrema precaución al transitar por las autopistas hacia Buenos Aires y Santa Fe.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el cielo se cubre tras un mediodía fresco y se esperan lluvias aisladas

La estabilidad general predominará en todo el Cordón Industrial, donde la nubosidad impedirá que el sol entibie el suelo con fuerza. Las proyecciones de las estaciones del sur provincial coinciden en que la nubosidad baja actuará como un techo térmico, manteniendo las temperaturas de la tarde estancadas y con un ambiente húmedo que afectará la zona de islas.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el inicio de la semana laboral mostrará una continuidad en las condiciones de inestabilidad nubosa y valores térmicos estables. El lunes 25 de mayo, feriado patrio, las temperaturas oscilarán entre los 10°C y los 19°C bajo un cielo que continuará mayormente cubierto, mientras que el martes 26 se producirá un leve ascenso de la máxima hasta tocar los 21°C debido a la rotación temporaria del viento.

Recomendación vial: Se sugiere encender las luces bajas y reducir la velocidad en los accesos a Rosario debido a la alta concentración de humedad que generará neblinas aisladas en las primeras horas del domingo.