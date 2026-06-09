El ingreso de una masa de aire de origen polar transformará por completo la fisonomía de Rosario y el Gran Rosario durante todo este martes. Las bajas temperaturas obligarán a los rosarinos a salir con abrigo pesado desde temprano, mientras que las condiciones de inestabilidad jugarán un rol central en las actividades urbanas y portuarias de toda la región.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comenzará con un ambiente sumamente gélido y marcas térmicas reales muy cercanas a los 4°C en el Monumento a la Bandera. La humedad, un factor clave en Rosario que se ubicará en el 92%, potenciará la sensación de frío húmedo, incrementando el malestar térmico en la zona de islas y toda la franja costera.

Clima lunes 9 de junio

Hacia la tarde, el termómetro registrará un leve ascenso hasta alcanzar los 12°C de máxima, bajo un cielo mayormente nublado y con nulas probabilidades de lluvias. El viento soplará con intensidad moderada desde el cuadrante sur, generando que las ráfagas se sientan con fuerza en localidades vecinas como Funes y Roldán, donde el reparo urbano es menor.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un parte de advertencia por visibilidad reducida debido a la formación de bancos de niebla densos durante las primeras horas. Este fenómeno afectará de manera directa a la autopista Rosario - Buenos Aires y a las rutas que conectan con Villa Constitución y Casilda, exigiendo máxima precaución a los conductores.

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En el Cordón Industrial y la ciudad de San Lorenzo, el panorama meteorológico presentará características similares, con un enfriamiento marcado por la proximidad del Río Paraná. No se reportan alertas por tormentas severas, pero el ambiente frío y gris dominará el paisaje del sur provincial, obligando a mantener los ambientes ventilados de forma segura.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el resto de la semana indica la persistencia de este escenario invernal en toda la región. El viento del río continuará soplando de manera sostenida, lo que garantizará mañanas heladas con riesgos de escarcha de cara al miércoles y jueves, consolidando un patrón de estabilidad seca pero con temperaturas máximas que difícilmente superarán los 14°C.