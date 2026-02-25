Este miércoles 25 de febrero se presenta en la República Argentina con una marcada estabilización de las condiciones climáticas tras el paso de un frente de tormentas. En la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del territorio nacional se registrará un descenso térmico gradual, acompañado de vientos predominantes del sector sur y sureste, manteniendo un cielo mayormente despejado durante gran parte de la jornada.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 25 de febrero

En la Ciudad de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 26 °C. El cielo se mantendrá mayormente despejado o algo nublado hacia la tarde, sin probabilidad de precipitaciones. Los vientos soplarán del sector este a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, lo que contribuirá a una jornada con visibilidad buena y ambiente seco.

Clima miércoles 25 de febrero

Para el Conurbano bonaerense y el resto de la Provincia de Buenos Aires, se esperan condiciones similares con un descenso de la humedad al 56%. En localidades del noreste de la provincia, las temperaturas oscilarán entre los 15 °C y los 26 °C. No se prevén lluvias para esta zona, consolidando un clima templado ideal para actividades al aire libre tras la inestabilidad registrada durante el inicio de la semana.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el resto de Argentina, la jornada estará marcada por la presencia de vientos del sur. En la región de Cuyo y el centro del país, como en San Luis, se esperan máximas de 28 °C con ráfagas moderadas del sureste. Por otro lado, en el noreste argentino, provincias como Formosa y Chaco podrían mantener nubosidad variable, aunque con una tendencia a la mejora tras las alertas por tormentas emitidas recientemente.

Hacia el sur, en la región patagónica, se mantienen advertencias por vientos intensos. Según reportes oficiales, en zonas de Chubut y Santa Cruz las ráfagas del sudoeste podrían superar los 90 kilómetros por hora. Mientras tanto, en las provincias del norte como Salta y Jujuy, persiste una ligera inestabilidad con baja probabilidad de chaparrones aislados durante la tarde, manteniendo temperaturas máximas que rondarán los 27 °C en las áreas bajas.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el jueves 26 de febrero, se proyecta una continuidad en la estabilidad climática para la región central del país. En la Capital Federal y alrededores, la temperatura mínima se ubicará en 18 °C y la máxima alcanzará los 28 °C. El viento rotará levemente hacia el este, manteniendo el cielo parcialmente nublado pero sin amenazas de nuevas tormentas, consolidando un patrón de tiempo seco y marcas térmicas estables.

Hacia el viernes 27 de febrero, se prevé un leve ascenso de la temperatura en gran parte de Argentina. Los registros térmicos en la Ciudad de Buenos Aires podrían alcanzar los 34 °C de máxima, marcando el inicio de un repunte caluroso hacia el fin de semana. En el interior provincial, la inestabilidad podría regresar de forma aislada hacia la noche, aunque el SMN no anticipa fenómenos severos para el cierre de febrero.