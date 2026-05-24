Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se pronostica un índice UV máximo de nivel 2. Esta intensidad se considera baja y no representa un riesgo inmediato para las actividades cotidianas al aire libre.

En el resto de las regiones de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que el índice se mantenga en valores bajos, oscilando entre 1 y 2, debido a la marcada cobertura nubosa y a la menor inclinación del sol en mayo.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice de radiación ultravioleta (UV) es una medida internacional estándar que cuantifica la intensidad de la radiación solar en la superficie terrestre. Según define la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador numérico se expresa en una escala que va desde cero en adelante; a mayor valor, mayor es la probabilidad de sufrir lesiones cutáneas y oculares en un menor período de exposición.

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Conocer este índice resulta crucial para la salud pública, ya que funciona como un sistema de alerta temprana para la población. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que permite a los ciudadanos evaluar el riesgo real del entorno y adoptar medidas preventivas adecuadas antes de exponerse al aire libre, evitando así daños biológicos innecesarios.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada y sin protección a los rayos ultravioleta altera las células de la piel y debilidades el sistema inmunitario. De acuerdo con la OMS, el daño acumulativo de esta radiación es el principal factor de riesgo ambiental para el desarrollo de distintos tipos de cáncer de piel, incluyendo el melanoma, además de provocar un envejecimiento prematuro del tejido cutáneo.

A nivel ocular, las consecuencias agudas incluyen afecciones dolorosas como la queratitis actínica o inflamación de la córnea. La OPS advierte que, a largo plazo, la radiación UV solar acelera la aparición de cataratas, una de las principales causas de ceguera evitable en el mundo, por lo que la protección en los ojos es vital incluso en días nublados.

El índice de rayos UV se mantendrá bajo y con riesgo mínimo para la salud en gran parte de la Argentina

Para mitigar estos riesgos, los organismos sanitarios aconsejan utilizar protectores solares de amplio espectro con un factor mínimo de 30, aplicándolo de forma uniforme sobre la piel expuesta. Esta recomendación es especialmente importante durante las horas centrales del día, cuando los rayos caen de manera más directa sobre la superficie terrestre.

Asimismo, la OMS sugiere complementar la protección mediante el uso de ropa de entramado cerrado, sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtro UV certificado. Estas barreras físicas actúan bloqueando directamente el impacto de la radiación y resguardando las zonas más sensibles del cuerpo, independientemente de que el índice diario sea catalogado como bajo.