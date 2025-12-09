El pronóstico del Índice de Radiación Ultravioleta (IUV) para este martes 9 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA) indica un nivel alto (IUV 8). Se recomienda evitar la exposición solar prolongada, especialmente entre las 10 y las 16, y usar protección adecuada constantemente.

Según las proyecciones, el norte argentino experimentará valores de IUV muy altos (superiores a 8), con picos extremos (IUV 11+) en algunas zonas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que en el sur, como en Posadas (Misiones), el índice será bajo debido a la nubosidad, lluvias y condiciones climáticas variables.

Jornada inestable con lluvias aisladas en CABA y calor en el norte y Patagonia argentina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice Ultravioleta Solar Mundial (IUV) es una medida estandarizada internacionalmente por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indica la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre y su potencial para causar daños a la salud. Se expresa en una escala que va desde 0 (bajo) hasta 11+ (extremo), indicando niveles de peligro solar mucho más altos. Cuanto más alto es el valor, mayor es el riesgo.

Saber el IUV diario es vital porque la radiación UV es invisible e indolora al momento, pero sus efectos acumulativos son nocivos. Igual o superior a 3 ya requiere medidas de protección solar, ya que indica un riesgo moderado o mayor de daño en la piel y los ojos. Este índice ayuda a la población a planificar sus actividades al aire libre y tomar precauciones.

Alerta sanitaria por sarampión en Argentina: investigan a 98 contactos de la familia rusa que viajó por ocho provincias con la enfermedad

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a la radiación ultravioleta (UV) del sol es la principal causa de cáncer de piel, incluyendo el melanoma, el más grave. La OMS y la OPS señalan que la radiación UV provoca quemaduras solares, envejecimiento prematuro de la piel y daños al ADN celular, que a largo plazo se traducen en enfermedades cutáneas.

Además de los riesgos para la piel, la radiación UV es perjudicial para los ojos. La sobreexposición está directamente relacionada con el desarrollo de cataratas, una de las causas de ceguera en el mundo. El impacto de los rayos UV también puede afectar el sistema inmunológico, disminuyendo la capacidad del cuerpo para defenderse de infecciones.

Debe ser integral la protección personal: usar ropa de manga larga y pantalones de colores oscuros y tejido denso; utilizar un sombrero de ala ancha que cubra cara, cuello y orejas; y usar gafas de sol con protección 99% a 100% contra los rayos UVA y UVB. Es fundamental aplicar generosamente protector solar de amplio espectro (FPS 30 o superior) en toda la piel expuesta, y reaplicarlo cada dos horas, incluso en días nublados o después de nadar o sudar.