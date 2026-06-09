Niebla en Buenos Aires: demoras en los vuelos y visibilidad limitada en CABA y la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional alertó este martes por la presencia de niebla en la la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. "Se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social", indicó el SMN.

La Ciudad de Buenos Aires y varios sectores del territorio bonaerense amanecieron cubiertos por una densa niebla que redujo la visibilidad y obligó a extremar las precauciones en calles, rutas y accesos.

Según señalaron los especialistas, el alcance visual se encontraba limitado a unos 8 kilómetros, por lo que se recomienda circular con precaución.

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Según los datos observados por el organismo, la temperatura es de 10 grados, la humedad alcanza el 92%, el viento sopla desde el sudeste a 4 kilómetros por hora.

En paralelo, las condiciones meteorológicas provocaban demoras en las operaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde la niebla afectaba los procedimientos de aterrizaje y despegue.