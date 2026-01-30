Este viernes 30 de enero se espera una jornada marcada por niveles muy altos de radiación solar en gran parte del territorio argentino. En la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el índice de rayos ultravioleta alcanzará un valor máximo de 11, considerado extremo y muy poco saludable, lo que implica un riesgo elevado para la salud si no se toman medidas de protección.

Según los parámetros internacionales, un índice UV en ese rango puede provocar quemaduras en pocos minutos de exposición directa al sol. Por eso, los especialistas recomiendan reducir al mínimo las actividades al aire libre durante las horas centrales del día y extremar los cuidados, incluso en trayectos cortos.

Así, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la situación será aún más delicada en el norte del país y en la región de Cuyo, donde los valores podrían superar los 12 puntos. En esas zonas, la radiación solar alcanza niveles extremos que requieren protección constante. En la Patagonia, si bien los índices serán algo más bajos, se moverán entre 6 y 9, lo que implica un riesgo que va de moderado a muy alto, especialmente en horarios cercanos al mediodía.

Qué es el índice UV y por qué conviene prestarle atención

El índice de radiación ultravioleta (UV) es una escala que mide la intensidad de los rayos solares que llegan a la superficie terrestre. No depende solo de la temperatura: incluso en días frescos o nublados, el índice puede ser alto y generar daños en la piel y los ojos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cuanto más alto es el valor del índice UV, menos tiempo se necesita para que aparezcan lesiones. La escala va desde niveles bajos (1 y 2), en los que el riesgo es mínimo, hasta niveles extremos (11 o más), en los que la exposición sin protección puede ser peligrosa en pocos minutos.

Este indicador funciona como una herramienta clave de prevención, ya que permite anticiparse y adaptar hábitos cotidianos, como horarios de salida, vestimenta y uso de protector solar.

Los riesgos de la radiación ultravioleta para la salud

La exposición prolongada o repetida a los rayos UV tiene consecuencias tanto a corto como a largo plazo. En el plano inmediato, puede causar enrojecimiento, dolor, ampollas y lesiones oculares como la queratitis actínica, una inflamación dolorosa de la córnea.

Con el paso del tiempo, los riesgos se agravan. La radiación ultravioleta está directamente vinculada al desarrollo de cáncer de piel, incluido el melanoma, además de acelerar el envejecimiento cutáneo y favorecer la aparición de manchas y arrugas. También puede provocar cataratas y afectar el sistema inmunológico, reduciendo la capacidad del cuerpo para defenderse de ciertas enfermedades.

Los especialistas recuerdan que el daño solar es acumulativo: no se borra y se va sumando a lo largo de la vida, incluso cuando las exposiciones ocurrieron.

Recomendaciones para cuidarse en días de radiación extrema

Ante índices UV muy altos o extremos, la principal recomendación es evitar el sol entre las 10 y las 16 horas. En ese lapso, conviene permanecer en espacios cerrados o buscar sombra siempre que sea posible.

También se aconseja usar ropa que cubra brazos y piernas, sombreros de ala ancha y anteojos de sol con protección UV certificada. El protector solar debe ser de amplio espectro, con un factor de protección solar (FPS) mínimo de 30, aplicado en cantidad suficiente y renovado cada dos horas o después de nadar o transpirar.

Incluso en días nublados o con brisa, la radiación ultravioleta atraviesa las nubes y puede causar daños. Por eso, la prevención es clave para reducir riesgos y proteger la salud a largo plazo.