El martes 9 de diciembre se presentará con condiciones de tiempo inestable en la franja central del país, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, donde se esperan lloviznas y lluvias dispersas. En contraste, el norte argentino y el norte patagónico mantendrán temperaturas elevadas, superando los 30 °C en varias provincias. El resto del territorio gozará de un día templado, con buen tiempo y ascenso de las máximas.

El índice de rayos UV será alto en el Área Metropolitana de Buenos Aires y muy alto en el norte argentino

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este martes 9 de diciembre

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano bonaerense se prevé un martes con cielo cubierto a parcialmente nublado y probabilidades de precipitaciones que se concentran en lloviznas y lluvias dispersas, mejorando hacia la noche. La temperatura mínima rondará los 19 °C a 20 °C, mientras que la máxima se ubicará entre los 24 °C y 26 °C, manteniendo un ambiente templado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que los vientos serán moderados a leves del sector sur/sureste, con ráfagas ocasionales. Las condiciones inestables, aunque con mejoramientos temporales, mantendrán la humedad moderada. Este panorama contrasta con días previos, ofreciendo un ligero respiro en las temperaturas máximas para la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires.

Con el encendido de luces, la Ciudad celebró frente al Obelisco el espíritu de la Navidad

Clima martes 8 de diciembre

Cómo estará el clima en el resto del país

El norte de Argentina experimentará una jornada con temperaturas considerablemente altas. Provincias como Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y el norte de Córdoba esperan máximas que pueden oscilar entre los 31 °C y 35 °C. En el noreste (NEA), se prevén chaparrones y tormentas al comienzo del día, con tendencia a mejorar.

En el norte de la Patagonia, puntualmente en Neuquén, se esperan máximas de hasta 38 °C, manteniéndose dentro de los valores calurosos. Por su parte, la región de Cuyo, como San Luis, tendrá una jornada con cielo mayormente despejado y temperaturas que alcanzarán los 31 °C de máxima, con ascenso térmico generalizado en la zona.

Hay alerta amarilla por viento en el suroeste de Chubut y noroeste de Santa Cruz, y alerta amarilla por tormentas en Río Negro, Neuquén, oeste y sur de La Pampa, casi toda Mendoza, el noroeste de San Luis, el norte de Entre Ríos, el este de Corrientes y en Misiones.

Arqueólogos del CONICET elaboran propuestas para difundir el turismo científico en Ushuaia

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El miércoles 10 de diciembre, el panorama general muestra estabilidad y un aumento de las temperaturas máximas, especialmente en el norte argentino, que volverá a superar los 31 °C. Para CABA y el Conurbano bonaerense, se pronostica una máxima de 28 °C y una mínima de 19 °C, con cielo nublado a parcialmente nublado y muy baja probabilidad de lluvia.

Hacia el jueves 11 de diciembre, la tendencia es de ascenso térmico general, con máximas que en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires alcanzarán los 31 °C, con cielo parcialmente nublado. Zonas como San Luis también experimentarán un leve descenso de las máximas a 29 °C con inestabilidad y chance de lluvias y tormentas aisladas, según el pronóstico extendido.