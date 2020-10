Al Estado presente lo condena su pasado

Las escuelas de negocios de todo el mundo compiten entre sí a través de un indicador clave a la hora de elegir el lugar en que se forman muchos de los principales ejecutivos globalizados: en cuánto tiempo los candidatos logran repagarse la inversión que supera los US$ 100 mil anuales. O visto de otro costado: cuál es el salto en las remuneraciones de los directivos luego de haber cursado con éxito uno de estos programas, que basan su prestigio más en los candidatos que rechazan que en los que aceptan. En la Argentina ese cálculo es imposible de hacer: la gente, en todos los estamentos sociales no dice cuáles son sus ingresos. Las encuestadoras, para estimar la pertenencia a un grupo económico u otro lo hacen a través de sustitutos (grado de educación, tipo y ubicación de la vivienda, auto, equipamiento del hogar, etc.).

Durante mucho tiempo la percepción de los argentinos era que pertenecían a un país de clase media. El que se pintaba a través de los ojos de Mafalda en su vivencia de una familia urbana con padre trabajador y madre ama de casa. La sensación puede persistir, pero las cifras cada vez nos muestran una sociedad más fragmentada, en el que lo que era mayoría hoy cada vez es algo marginal: el trabajo privado formal hoy es menos del tercio del total, el ingreso por habitante es el mismo que hace casi medio siglo y el largo plazo se evaporó de los cálculos del bolsillo ciudadano.

¿Qué cambió en este largo tiempo para que lo que era la norma pase a ser la excepción? Mejor sería preguntarse qué fue lo que permaneció estable y la respuesta podría ser, justamente, la incertidumbre alimentada por la inflación, que dista de ser un fenómeno monetario: en todo caso podría ser visto como la manifestación de desequilibrios estructurales, pero el enfoque del último eslabón de la cadena de empobrecimiento generalizado no sólo implica un diagnóstico parcial, sino que engendra políticas erráticas e insostenibles. Por ejemplo, combatir “la brecha” cambiaria con el Grupo Alacrán en el microcentro o restringiendo aún más los privilegiados que pueden seguir comprando dólares “turistas-solidarios” suena a retrasar lo inevitable. Un consenso entre muchos economistas es que el dólar “comercial” no está retrasado en la actualidad, pero comparado con los precios de hoy. ¿Por qué el mercado “financiero” desconfía de tal supuesto punto de equilibrio y continúa demandado dólares a $ 190 para el cierre del último viernes? Además de las tradicionales explicaciones conspirativas, la apuesta se orienta en dos direcciones: que resulta inevitable que la marea de pesos del año pandémico se terminará volcando a precios por carecer de redes de contención crediticia y que lo que en realidad intenta ocultar el Ministerio de Economía es que las reservas líquidas se agotaron. Como en las encuestas, un no sabe-no responde, es lo único que surge cuando se consulta por el tema. Siguiendo la máxima K, los “inversores” no miran lo que dicen una y otra vez los funcionarios y hasta el Presidente, sino que se fijan en lo que hacen. Y cuando la emisión monetaria financia casi la totalidad del creciente déficit fiscal, el pasado emite condena.

La búsqueda de un ancla que frene el barco a la deriva a veces se detienen en nombres, como si un relevo en el Palacio de Hacienda pudiera ocultar lo evidente. La escasez de divisas no es en sí el problema más grave pero sí el que desnuda la impotencia del Gobierno, atado de pies y manos por sus propios dichos y posiciones. Los exportadores liquidan sólo lo necesario, los importadores tratan de sacar todo lo que pueden previendo un encarecimiento del dólar por una devaluación más acelerada. Podría estimularse el ingreso de dólares, pero fuera de la devaluación tan temida, las herramientas a su alcance son el de mejorar el ingreso de exportadores quitando retenciones o contraer más deuda. En un caso la frazada corta fiscal lo inhibe. En el otro, los propios bonistas que entraron hace poro al canje ahora dudan si el Gobierno será un pagador solvente cuando tenga que honrar sus compromisos sin una hoja de ruta que muestre acciones en lugar de dichos. Casi añoran al Néstor desafiante pero cumplidor.